〈金鼠年封關〉資金派對拉抬台股全年大漲3成 鼠年寫四大亮點

台股金鼠年收紅封關，全年大漲 3683.69 點、漲幅達 3 成之多，儘管鼠年有新冠肺炎疫情攪局，但在資金行情力撐下帶動指數收在 15802.40 點，是農曆年封關收盤新高；另外，上市公司市值突破 40 兆元、成交量與日均成交量也雙雙創歷史新高，為金鼠年股市四大亮點。

回顧金鼠年尹始，台股受疫情衝擊隨著全球股市大跳水，指數一度跌破萬點，失守 10 年線支撐，隨後在國安基金出馬護盤下帶領指數重新攻克萬點，下半年起在多頭引領下，指數曾在今年 1 月 21 日衝上 16153.77 點歷史新高點。

根據證交所統計，台股鼠年封關日小漲 96.18 點、收在 15802.4 點，創下農曆年封關日新高，這也是台股自 1990 年以來，第四度在農曆年封關日指數突破萬點。

隨著大盤指數一路攻上「萬五」關卡後，進一步推升市值水漲船高，根據證交所統計，截至 2020 年底台股市值攀升至 44.9 兆元，較 2019 年底增加 8.49 兆元，增幅 23.32%；金鼠年市值也大增 11 兆元，估算每位股民今年平均約賺 100 萬元。

在成交值部分，去年台股總成交值共 49.18 兆元，較 2019 年總成交值 29.06 兆元，增幅將近 7 成；統計去年成交日均值為 2007.45 億元，較 2019 年成交日均值 1200.69，年增幅達 67.19%，包括總成交值、成交日均值兩者皆創歷史新高。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，金鼠年封關可說是台股近 10 年來表現最好的一個農曆年封關日，雖然鼠年封關未重新收復萬六大關，不過從國內外經濟與企業獲利面來看，牛年紅盤日之後台股仍有行情可期，且國際疫情狀況和緩，更有助經濟表現，台股後市無須看淡。

葉獻文認為，鼠年封關前台股雖出現回檔修正，但應是先前漲多導致籌碼面凌亂所致，在資金與企業獲利仍有強勁支撐，與疫苗問市、施打消息面利多加持下，可望為股市營造利多支撐。

從基本面來看，台灣經濟表現一枝獨秀，今年 GDP 預估進一步成長至 3.7%，企業獲利也將加速成長，各種條件皆有利台股續揚，預期牛年開紅盤後行情將有利中小型股補漲。