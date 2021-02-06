如夢似幻！瑞幸咖啡聲請破產保護 股票恐成壁紙

財務申報不實風波纏身的中國知名連鎖咖啡店瑞幸咖啡 (LKNCY-US) 周五 (5 日) 宣布聲請破產保護，華爾街分析師認為，儘管瑞幸咖啡有新的經營層以及既有店面銷售，其股票終將成為壁紙。

消息傳出後，瑞幸咖啡周五的股價開盤自每股 12.8 美元驟跌 46.72% 至 6.82 美元，市值僅剩 17.3 億美元。

瑞幸咖啡去年 2 月爆出浮報公司營收後堅決否認，但 4 月卻宣布成立調查委員會進行內部審查，5 月經營層便大規模更動，最終承認 2019 年營收浮報約 3 億多美元。

瑞幸咖啡目前仍經營店面且擁有新的經營層，但瑞幸咖啡自財務不實事件爆發後已許久未公布財報，漸漸失去華爾街關注。此外，該公司於美國還面臨投資人為了彌補財務不實尋求賠償的法律訴訟。

投顧：瑞幸股票恐成壁紙

投資顧問 Quo Vadis Capital 周五表示，瑞幸咖啡股票可能會成為壁紙。

瑞幸咖啡於聲明中表示：「公司正在就重組公司財務與利益關係人進行談判，以加強公司的資產負債表。」

值得注意的是，利益關係人除股東之外，還包含債權人、供應商、員工等人。雖然瑞幸咖啡仍有可能因「持續經營」最終免於破產，但重組通常涉及註銷現有股份，債權人能從公司現有資產贖回債務。

即便最終瑞幸咖啡設法再次上市，在外流動股數的比例也將有所不同，債權人最終將獲得重組後新公司最大股權。

瑞幸咖啡僅能在場外交易市場 (OTC) 進行交易，而目前 OTC 市場多為有操作破產股票經驗的專業投資人，或進行短期波動交易，顯示瑞幸已成為股市中的泡影，而非具投資價值的標的。