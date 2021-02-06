產品距離市場還要數年！高盛：QuantumScape現值已被過度拉伸

電動汽車電池製造商 QuantumScape (QS-US) 的技術前景廣闊，但華爾街認為其股價還是太高了。

高盛汽車分析師 Mark Delaney 週五發佈 QuantumScape 的分析報告，給予「持有」評級，目標價 42 美元。在其報告公布後，QuantumScape 週五大跌 2.49 美元或 5.25%，收 44.90 美元。

QuantumScape 試圖透過開創鋰離子固態電池 (Solid-state Lithium Ion Battery) 來顛覆電動汽車領域，其電池技術有能力提供更長程、更安全的電池，且充電時間、功率密度都比當前鋰離子電池表現更好。

然而，儘管 QuantumScape 潛力巨大，但該公司卻不打算在數年內實現大量銷售。目前 QuantumScape 市值約 200 億美元，是全美最有價值的汽車供應商之一。

Delaney 承認該公司有此潛力，但也提出擔憂。「QuantumScape 的東西還要很久才會到市場上，但其他電池製造商和初創公司也在研究類似的技術。」

「現在還有一些製程上和量產上的挑戰。」他認為 QuantumScape 將須生產汽車尺寸的電池，並證明其有效性，之後才能推進至車內測試。

Delaney 認為現行股價過度拉升，反映了太多回報而風險反映不足。

Quantum 現在有 2 種股票評級，除了高盛給的「持有」，另一個是 Bernstein 分析師 Mark Newman 給的「賣出」。這 2 位分析師的平均目標價是 35 美元，根據該公司 448 股完全稀釋後的流通股票，其估值接近 160 億美元。

Quantum 股價走勢一直很瘋狂，從約莫 14 美元飆升至 130 美元，接著又回降至 45 美元。這樣的波動程度可能已經挫傷該公司，即使股價波動不受公司控制，但過於劇烈的波動性可能會嚇壞潛在投資者。

這樣的極端走勢也可能是暫時現象，也可能意味 QuantumScape 需要多一些分析師追蹤分析，才有助於建立投資者對其技術和估值的信心。