投資海外市場零時差 多家券商複委託正常交易

台股已封關進入春節連假，不過由於國際金融市場仍持續運行，多家券商連假期間海外複委託維持正常交易，券商建議投資人，可透過國際股市變化來判斷年後資金風向，若整體市況正面，也可在年假期間零時差投資海外市場股票或 ETF。

圖表：日盛證提供。

永豐金證券表示，春節期間海外複委託維持正常交易，除了目前最受青睞交易量最大的美股，同步提供陸股、日股、港股和債券等市場交易服務，且數位下單平台、人工交易春節均不打烊，而熱門的豐存股美股也按約定投資正常運作。

群益金鼎證券說明，春節期間客戶可隨時以網路下單複委託參與國際股市，交易室同樣於春節期間提供接單服務。

群益證指出，在全球股市一片榮景下，預期投資人將更積極參與，掌握國際股市投資契機。

日盛證券複委託則舉辦「牛市再現迎福來，海外投資不打烊」活動，偏好手機進行交易的投資人可透過日盛 SMART 美股通、WTS5，而習慣使用桌機下單的投資人則可使用網站全球快易通等電子平台，交易美國、香港、日本和陸股通市場。

永豐金證券進一步指出，去年複委託業務大幅成長，創下 6608 億元的交易量，年成長高達 55%，其中，零售業務共 2771 億元，占比超過 40%，顯示有更多的自然人投資人和小資族參與海外市場。

永豐金證券策略分析師陳泓睿說，疫情雖尚未受控，股市熱度卻持續，投資人牛年布局有一定的難度，長線來看，投資焦點將從疫情轉向經濟復甦的強度，春節若遇股市回檔，不妨考慮分批進場。

陳泓睿建議，若投資人是以年終獎金投資，可採定期分批存股的方式進場，藉此有效平均投資成本並降低股市高檔拉回的風險。