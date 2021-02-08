〈觀察〉大廠展現建AIoT生態企圖心 工業電腦廠迎二大效益

電子大廠積極發展人工智慧物聯網 (AIoT)，其中，透過入股工業電腦廠，或是策略合作成為近年趨勢，而對工業電腦廠來說，不僅能加速發展 AIoT，在集團大廠資源挹注下，也能強化採購、研發能量，進而優化營運表現。

除了華碩入股振樺電子公司瑞傳外，過去其實在工業電腦產業多有先例，除了華碩投資研華、研揚，面板大廠友達入股凌華、鴻海與凌華合作發展 AMR，佳世達入股友通等，都是著眼發展 AI 等智慧場域應用及解決方案。

業界人士分析，AIoT 商機必須建立在生態系成熟的情況下，無法由單一業者把餅做大，加上各終端場域的 Know How 不同，必須要各企業建立生態系，甚至靠政府、法人單位來加速推行。

華碩就直言，AIoT 市場要成熟發酵，必須要滿足三大要點，包含硬體研製、客戶場域、AI 軟體等都得到位，因此各業者間透過不同方式結盟，也已經成為趨勢。

至於擔憂結盟後是否會面臨市場競爭的問題，研華則分析，工業電腦產業市場是破碎化的市場，業務涵蓋各式各樣，且各自在供應鏈、系統整合商、終端場域都有各自專業經驗，因此不太會有競爭的問題。

且除了合作除了能強化共同發展 AIoT 應用外，由於大廠集團擁有足夠的研發量能以及較優秀的採購能力，對小而美的工業電腦廠，也可望帶來加分效果，在分工及購料上也可望獲得優化，減輕資源費用壓力，也是合作的另一大效益。

而不只研華董事長劉克振公開喊話，歡迎工業電腦同業來合作外，華碩也直言，會繼續尋找工業電腦等 AIoT 相關領域業者擴大合作，也展現大型龍頭廠積極切入 AIoT 的企圖心。