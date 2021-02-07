推新作衝改版 遊戲廠啖旺季商機

時序進入寒假遊戲旺季，加上春節連假將至，許多遊戲商相繼推出新遊戲或改版，宇峻 (3546-TW)、弘煜科 (6482-TW) 元月已推出遊戲新作，網龍 (3083-TW) 則以改版衝刺業績，大宇資 (6111-TW)、傳奇 (4994-TW) 全新手遊力作也將在本季陸續問世，大啖旺季商機。

宇峻已於 1 月推出《三國群英傳 8》單機版，近期也在中國推出端遊《三國群英傳 2 網絡版》，除三國群英傳 IP 系列遊戲相繼問世外，IP 授權代理的《幻世錄》也將在本季上市；去年在台港澳推出的《三國群英傳 M》，也將進軍東南亞、日本等地。

弘煜科日本市場佈局收割，1 月在日本各大遊戲平台推出的 2 款新作《幻想戰姬 - 神樂》及《伊甸騎士》，營運表現亮眼，帶動 1 月營收攀 1 年半以來新高，遊戲動能強勁。

大宇資 (6111-TW) 去年第四季上市的單機作品《軒轅劍柒》，大賣超過 13 萬套，將在本季認列營收，貢獻可期；而其轉投資上海軟星開發製作、由中手遊代理營運的《仙劍奇俠傳九野》，則預計農曆年後在中國推出，為營運再添動能。

傳奇 (4994-TW) 全新手遊新作《精靈樂章 - 這樣的夥伴沒問題嗎》為經典 IP 轉手遊力作，正開放事前預約中，預約人次已突破 5 萬人，玩家反應熱烈，本季將在台正式推出，未來也將以國際版、日版等，朝海外市場發展。

而智冠 (5478-TW) 旗下中華網龍 (3083-TW) 經典港漫線上遊戲《中華英雄 Online 英雄無敵》，也搶在年節前夕，於 2 月 4 日推出全新版本，以迎接即將到來的「紅包」商機。