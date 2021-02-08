〈財報〉太陽誘電預估全年營收、營益、純益將創新高

生產 MLCC 等電子零件的日本太陽誘電 (6976-JP) 週一 (8 日) 盤後公布最新財報。2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的合併營益等作出上修，預測全年度的營收、營益、純益將創新高。

雖然疫情的影響殘留，未來展望也還不明朗，但是太陽誘電仍對電子零件的中期需求抱持樂觀態度。

太陽誘電股價週一收在每股 5870 日圓，較上個交易日上揚 0.86% 或 50 日圓。

太陽誘電股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 2020 年度前三季合併財報關鍵數據：

營收報年增 3.4% 至 2214 億日圓。

營業利益報年增 2.0% 至 303 億日圓。

經常利益報年增 4.5% 至 296 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 0.9% 至 198 億日圓。

前一季的智慧型手機及車用市場需求持續暢旺，前三季的合併營收、營益都創下歷史新高。

2021 年 2 月 8 日時點，太陽誘電設在日本及其他國家的工廠也都正常運作當中。

主要產品的 2020 年度前三季合併營收表現：

包含 MLCC 在內的電容器產品報年增 8.9% 至 1445.67 億日圓。

鐵氧磁體 (Ferrite) 及應用產品報年增 4.7% 至 310.62 億日圓。

複合裝置報年減 12.6% 至 337.17 億日圓。

其他 (含鋁電解電容器、蓄電裝置等) 報年減 7.7% 至 121.01 億日圓。

基於日本會計準則的全年度財測：

營收預估年增 4.5% 至 2950 億日圓。

營業利益預估年增 2.2% 至 380 億日圓。

經常利益預估年增 5.2% 至 370 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 35.9% 至 245 億日圓。

財測數據從去年 11 月時的預測作出上修，目標要在營收、營益、純益創下新高紀錄。