2016 年可以說是 VR、AR 元年，當年寄予厚望的 Apple Watch 並未帶動智慧手錶市場成為繼智慧手機後，下一個明星產品，許多廠商轉而投向更具話題性的產品開發，其中尤以 VR、AR 虛擬實境最受矚目，但隨後因為成本高，普及率低，又打回原形。這次蘋果傳出 2022 年要推出全新的 VR 新品，當年 VR 產業的盛況能不能捲土重來呢？

這次重壓特斯拉大賺的美國 ARK 方舟投資，推出 2021 年 15 大投資焦點，其中虛擬世界也上榜。虛擬世界產業營收從現在的 1800 億美元增長到 2025 年的 3900 億美元。當前虛擬世界呈現獨立狀態，但預期將來它們可以互相操作，平行現實的網路宇宙，長線有夢。

2016 年 VR 元年百花齊放

2016 年，起步較早的廠商如 Facebook 旗下 Oculus、Sony、HTC、Samsung 等，都推出並開始量產各自的 VR 裝置。除了硬體裝置正式進入消費市場，這些大廠也開始積極籠絡開發者、內容廠商，逐步打造自己的內容平台生態系。如 HTC 就發起「亞太虛擬實境產業聯盟」(APVRA) 與 ViveX 加速器計畫，瞄準更多的內容與技術發展。

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