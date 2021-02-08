【中信投信】外資捧場 印越雙星放閃

美國總統拜登推出的 1.9 兆紓困計畫，本月 16 日將進入表決，民主黨極可能挾多數優勢通過，致美股上周五主要指數皆收漲。新興亞股一反上上周（1/29）的震盪，主要市場大幅走高。漲勢最強悍的前三名為印度、越南、菲律賓，分別繳出 9.36％、6.7% 、6.1% 漲幅。本周外資資金流向，除泰國、菲律賓為淨流出外，其餘皆為淨流入，最值得一提的是印度股市。上上周外資難得贖回印度，打破連 17 周資金淨流入的長青紀錄，上周印度再獲寵愛，再度成為吸金力最強的國家。越南上周吸引外資小幅流入 9 千萬美元，在外資捧場下，逐步收復先前下挫失土，指數重新站回 1100 點上。

台股鼠年收在 15802 點，封關前夕雖震盪劇烈，但全年漲近 3700 點，仍是喜劇收尾。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，封關前夕台股震盪收斂，近期美國財報周及台灣主要權值股財報都超乎市場預期，料淡季不淡，且技術線型維持多方型態，長期展望樂觀。

周俊宏指出，疫情帶動的遠端工作需求，促使面板產業供不應求，OLED 面板發展尤其值得注意。OLED 面板由於產能增加，價格相較過去平易近人，加上中國手機廠商為刺激 5G 手機銷量，為強調機種間的差異性，導入高階面板意願高，拉貨力道強勁，可留意相關標的。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上週越共 13 大會議傳出正面消息，加上權值股財報利多下，2 月以來外資再度買進越股，讓胡志明指數重回 1100 點以上。儘管年節前夕消息面相對清淡，然長線而言，越股目前本益比約 12 倍，且企業預估盈餘成長強勁，在高成長低估值之下，仍具投資價值，建議投資人採定期定額方式分批佈局。

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