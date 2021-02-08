葉倫：若1.9兆美元方案推行 有助明年恢復充分就業

美國財​政部​長葉倫 (Janet Yellen) 周日 (7 日) 表示，美國經濟目前仍處於「深坑 (deep hole)」之中，有數百萬的工作機會流失，但白宮研議中的 1.9 兆美元刺激方案，將有助於在明年恢復充分就業。

共和黨參議員認為，拜登的提議過於昂貴，並引用前財政部長 Larry Summers 的批評，認為這一計畫通過，可能引發通貨膨脹失控的風險。

但葉倫強調，目前迫切需要解決的，是因為疫情所帶來的經濟衰退、失業及中小企業關閉的情況，這是巨大的經濟挑戰，並造成人們的痛苦，必須解決這一問題。

葉倫引述國會預算辧公室的預估數據，強調如果沒有額外的刺激方案，失業率未來幾年都將維持高點。

對於直接現金發放，白宮表示，對於誰應該有資格獲得擬議的 1400 美元支票仍有待商議，葉倫相信，年收入 6 萬美元的美國民眾應該得到刺激支票。

她表示，關於目標人群的確切細節尚待確定，但陷入困境的中產階級家庭需要幫助。

葉倫承認，有人警告刺激經濟方案可能帶來通膨風險，這是必須考慮的一項風險，但是她也補充說，「我花了很多年研究通膨，並且擔心通膨。我可以告訴各位，如果通膨成真，我們有應對的工具。」