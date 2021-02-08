需求面轉為樂觀 布蘭特原油疫情後首度突破60美元

隨著全球供應趨緊以及 Covid-19 疫苗的推出，原油需求前景有所改善，布蘭特原油價格突破每桶 60 美元，創下去年 1 月下旬以來新高。

倫敦原油期貨周一 (8 日) 上漲 1.2%，至去年 1 月 29 日以來高點，隨後小幅回落。新加坡時間下午 1:32，ICE 期貨歐洲交易所 4 月交割布倫特原油期貨價格上漲 69 美分，至每桶 60.03 美元。

同時段紐約商品交易所 3 月份交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.2%，至 57.53 美元。

OCBC 的經濟學家 Howie Lee 表示，沙烏地阿拉伯上周維持對亞洲的銷售報價，這是「非常看漲的信號」。他補充說：「我認為沒人敢在沙國這樣表態的情況下，還做空市場。」

儘管國際能源署 1 月份警告，新一波疫情將阻礙今年石油需求復甦，但看好油價的避險基金仍不為所動。

Maglan Capital 共同創辦人、Centaurus Energy 臨時執行長 David D. Tawil 表示，今年夏天之前，全球能夠達成疫苗廣泛供給的目標，全球航空旅行將逐步恢復正常。

他預測，到 2021 年底，布蘭特原油價格將達到每桶 70 至 80 美元。

在 OPEC 持續減產之後，美國原油產量也在 2020 年下降 6.4%，至每日 1147 萬桶，投資者預計美國石油無法快速增產，預計 2023 年之前，都不會超過其在 2019 年創下的每日 1225 萬桶峰值。