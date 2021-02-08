海外投資收益大進補 富邦金1月稅後狂賺202.35億元創單月高

富邦金 (2881-TW) 受海外投資收益大進補，今 (2021) 年 1 月自結稅後純益 202.35 億元，年成長 113%，相當於每天開門營業就海賺超過 10 億元，每股稅後純益 (EPS) 從去年同期的 0.93 元大舉攀升至 1.98 元，年成長超過 1 倍，單月稅後純益、每股稅後純益皆創歷年新高，暫居目前已公告獲利金控之冠。

富邦金表示，富邦人壽投資收益大幅成長、富邦產險優異的投資績效和承保業務表現，以及富邦證券經紀收益強勁增加等三大支柱帶動，讓富邦金 1 月獲利創單月新高，富邦人壽、富邦產險單月獲利亦同步寫下歷史新高。

不僅獲利飆升，在投資收益灌注下，富邦金及富邦人壽 1 月淨值都雙創新高，富邦金 1 月底合併淨值約 7703 億，較上月底增加約 84 億；較 2020 年 1 月底增加約 1629 億，1 月底合併淨值創歷年最高紀錄；富邦人壽 1 月底合併淨值超過 5020 億，較上月增加超過 40 億，1 月底合併淨值不但創歷年最高紀錄，也比 2020 年 1 月底大增超過 1570 億元。

以各子公司表現來看，富邦人壽挹注最多， 1 月稅後純益為 157.86 億元，較 2020 年同期大幅成長 164%，創下歷年同期新高，主要受惠於投資收益表現亮眼，富邦金表示，本月處分投資部位的實現獲利逾 200 億元，來自國內外股票、基金以及債券約各半，反映股債市操作表現良好。

富邦金表示，在 1 月美元利率反彈前，掌握債券利得實現機會，以增進未來利率上升期間布局經常性收益商機，且避險成本及兌換損益亦趨改善，都是富邦人壽投資收益表現優異的主因。

而保險本業方面，富邦人壽 1 月初年度保費收入達 141 億元，總保費收入為 524 億元，整體承保面維持良好。

台北富邦銀行 1 月稅後純益 20.60 億元，銀行核心業務存放款規模持續穩定成長，利息淨收益較同期成長 10%；信用卡有效卡數較同期成長 21%，帶動簽帳金額年增 14%。在數位客群經營方面，北富銀 1 月新推出 LINE Pay 綁卡繳保費服務，與富邦人壽攜手 LINE Pay 提供客戶更多便利與繳費服務。北富銀 1 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 708%，資產品質維持穩健。

富邦產險 1 月稅後純益 8.71 億元，較 2020 年同期成長 23%，創下歷年同期新高，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。富邦產險 1 月簽單保費收入 48.2 億元，較去年同期成長 6%，簽單市佔率達 24.5%，續居市場龍頭。其中，企業保險簽單保費成長 8.7%，不論商業火險、新種險、水險或工程險的簽單市佔皆超過 26%，優於市場成長。

台股 1 月交投火熱，日均量衝高到 4495 億元，富邦證券 1 月稅後純益 6.50 億元，較 2020 年同期強勁成長 458%。經紀業務現貨市佔達 5.8%，較去年同期增 0.35%；財富管理業務表現轉型有成，各項業務包含複委託股票結構型商品、海外債、基金商品皆較去年同期大幅成長。同時，金融市場及投資銀行業務也受惠於市場行情、操作得宜，獲利較去年同期大幅成長。