比特幣刷新高突破45000美元 特斯拉買進引爆熱潮 交易所一度當機

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (8 日) 宣布買進 15 億美元比特幣，且未來將接受比特幣支付購買汽車等商品，比特幣聞訊大漲，短線衝破 45000 美元、改寫歷史新高，買盤激增導致部分虛擬貨幣交易所一度當機。

根據交易平台 CoinDesk 報價，比特幣周一大漲，截稿前報 45490 美元，漲幅約 16%，24 小時內交易額約 790 億美元。

比特幣價格走勢。來源: CoinDesk

CoinDesk 表示，交易量激增，導致交易所流量過大、運作不順暢 ，但很快就恢復正常、Kraken 也因為網站流量過大導致連線不穩，被迫暫時關閉註冊功能，Gemini 和 Binance 等虛擬幣交易所也有類似情況。

特斯拉此舉推升了市場對比特幣躍居主流支付的期待，在此之前，BlackRock、Square、Paypal 等公司已經陸續接受比特幣。

加拿大皇家銀行 (RBC) 周一預測，蘋果 (AAPL-US) 可能成為下一個購買比特幣的大型企業，若 Apple Wallet 化身為加密交易所，將為蘋果帶來數十億美元商機。

根據 bitcointreasuries.org 的資料，在所有持有比特幣的上市企業中，特斯拉手中部位排名第二，僅次於 Michael Saylor 的 Microstrategy 公司，後者持有 31 億美元比特幣。

Saylor 多次力捧比特幣，他所職掌的 Microstrategy 上個月舉辦虛擬貨幣研討會，吸引 1400 家企業共襄盛舉。

排在特斯拉後面的上市企業持有的比特幣資產都低於 7.2 億美元，例如排名第五的 Square 投資約 2.06 億美元。

歷經周一大漲後，比特幣市值超過 8300 億美元。若與知名公司相比，比特幣的市值已經把 7590 億美元的臉書 (FB-US) 拋在後頭。