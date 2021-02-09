統振電池芯缺料趨緩 1月營收回升到2.45億元

統振 (6170-TW) 受封裝電池組主原料電池芯缺貨趨緩帶動，1 月營收回升，今 (9) 日公布 1 月營收為 2.45 億元，月增加 6.87%、年衰退 13.58%，受惠三大主要事業體營運穩健放大，若排除子公司統達之去年業績表現，統振今年 1 月營收在新台幣匯率升值影響下，仍逆勢較去年同期成長 5.27%。

統振 1 月營收仍站穩 2.4 億元以上，受惠能源、金融科技、流通三大主要事業體齊步穩健奠定營收成長基礎所致。

統振指出，公司在金融科技事業方面，為台灣唯二獲金融科技創新監理沙盒實驗計畫辦理移工匯款業務的公司之一，日前立法院三讀通過「電子支付機構管理條例」修正案，預計於今年年中上路，屆時統振將可申請有限執照後落地。

統振主管指出，以 1 月實驗成果來看，匯款的 Q Pay 有效註冊會員數已較 2020 年 1 月成長 1.5 倍，今年第一季移工匯款業務也因菲律賓、印尼及越南等地年節需求湧現，今年首季業績不看淡。

統振去年第四季仍處獲利，去年全年稅後純益將創 12 年來新高，每股純益將逾 1.34 元。統振 2020 年營收 35.63 億元，年減 7.42%。