國泰金稱霸1月金控獲利王 富邦金為EPS王 前十名排名大洗牌

15 家金控今 (2020) 年 1 月獲利全數出爐，全球資本市場在 1 月強強滾，壽險、證券為主也卯起來大賺投資收益財，有 5 家獲利較去年同期翻倍，15 家共賺近 700 億元、達 695.4 億元，年成長 73%，光是富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都狂賺超過 200 億元，兩家合起來就賺超過 15 家金控去年首月合賺的 401 億元。

富邦金以 EPS 衝到 1.98 元穩均每股獲利王，國泰金單月稅後純益海賺 217.14 億元居獲利王；元大金 (2885-TW)、國票金 (2889-TW) 也都竄起來躋身獲利前五名，而兆豐金 (2886-TW)、台新金 (2887-TW)、第一金 (2892-TW) 卻比去年衰退，使得今年首月的金控獲利排名就出現大洗牌。

富邦金受海外投資收益大進補，在富邦人壽本月處分投資部位的實現獲利逾 200 億元大舉灌注下，金控 1 月自結稅後純益 202.35 億元，年成長 113%，相當於每天開門營業就海賺超過 10 億元，每股稅後純益 (EPS) 從去年同期的 0.93 元大舉攀升至 1.98 元，年成長超過 1 倍，單月稅後純益、每股稅後純益皆創歷年新高，EPS 穩居金控之冠。

國泰金部分，因為國壽 1 月積極實現股債資本利得，投資收益超過 200 億元以上，使得國壽單月稅後純益以 186.5 億元創歷史新高，國泰世華銀、國泰產險、國泰投信等也都表現穩健，整體推升國泰金元月稅後純益暴衝到 217.4 億元，年成長 114.4%，EPS 為 1.65 元，獲利不但創歷史新高，也奪下金控單月絕對獲利王，每股淨值為 59.9 元。

中信金 1 月稅後獲利年增 71.9% 元大金獲利年增逾八成

中信金 (2891-TW) 自結 1 月稅後純益 86.7 億元、年增 71.9%、月增 280%，EPS 為 0.44 元，創下 1 月單月獲利歷史新高記錄。其中，人壽子公司表現極為亮眼，台灣人壽因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益良好，1 月稅後純益 52.3 億元、年增 157.4%，單月獲利歷史新高。而銀行部分，中國信託銀行存放款業務持續成長，加上財富管理手續費動能穩健，使得該行稅後獲利年成長 16%。

台股 1 月日均量能高達 4495 億，帶動證券經紀手續費收入擴增，元大金控核心子公司元大證券元月獲利較去年同期大幅成長近兩倍，也帶動金控元月稅後純益 27.37 億元，較去年同月大增逾八成，EPS 達 0.23 元，獲利排名從中段班竄升到第四名。

新光金 1 月獲利年成長 19% 國票金 1 月獲利年奪最佳進步獎

新光金 (2888-TW) 也在新壽股債操作得宜下，新壽單月稅後純益 13.33 億元，推升新光金 1 月自結稅後純益達 21.32 億元，年成長 19%，EPS 為 0.16 元，獲利排名第 5 名。

國票金 1 月自結稅後純益 4.72 億元，EPS 為 0.16 元，子公司國際票券 1 月稅後純益 4.76 億元，較去年同月與去年 12 月的成長幅度都超過 1.5 倍，國際票券業務成長原因包括來自部位操作得宜，低利時代也有利於票券市場表現。國票金獲利高成長 239%，為所有金控中最佳進步獎，也從向來的後段班躋身前段班。

玉山金 1 月獲利小增 1.6% 永豐金 1 月獲利年成長 8.43%

玉山金 (2884-TW) 自結 1 月單月稅後純益為 19.0 億元，雖然較去年同期微增 1.6%，每股純益 EPS 為 0.15 元；但是玉山證券受到台股創歷史新高及交易量大增影響， 1 月稅後純益為 1.58 億元，大幅成長 410.0%，為表現最亮麗子公司；玉山創投單月稅後純益也成長 154.2%。而玉山銀行單月稅後純益 17.1 億元，較去年同期減少 10.7%，仍呈現兩位數衰退。

永豐金 (2890-TW) 自結 1 月單月稅後純益 16.97 億元，年成長 8.43%、月增 95%，EPS 0.15 元。主要子公司永豐銀行 1 月手續費收入亮麗，稅後純益 13.88 億元，較去年同期成長 5.63%；而永豐金證券 1 月稅後純益 4.01 億元，更是較去年同期大幅成長 165%。

開發金 1 月獲利年增 169% 兆豐金獲利衰退掉到第 10 名

開發金 (2883-TW) 也因為 1 月資本市場成交量能較前月明顯增長，有效挹注證券及商銀等業務的獲利動能，推升金控自結 1 月稅後純益 20.61 億元，較去年同期成長約 169%，獲利大躍進也使得排名從過去的後段班躍升至中段班，月成長約 81%，每股稅後純益 0.14 元。

兆豐金自結 1 月稅後純益 16.9 億元、年減 13.5%，衰退幅度為兩位數，EPS 為 0.12 元，使得向來的獲利資優生排名掉到第 10 名。主因是銀行受低利差、淨利息收入減少影響，加上持有彰化銀行股票因股價下跌持續認列損失，財務收益不佳，讓兆豐銀行 1 月只賺 10.02 億元，比起去年同期大減 45%。

合庫金獲利年成長率為公股金控最佳 台新金 1 月獲利年減 4.2%

合庫金 (5880-TW) 自結 1 月稅後純益為 16.73 億元，較 2020 年同期成長 16.75%，為年成長表現最好的公股金控，EPS 為 0.12 元。合庫金獲利來源主要來自子公司盈餘成長，合庫金控及子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券 1 月稅後純益同步創下歷年元月新高。

台新金自結 1 月稅後純益 14.71 億元，年減 4.2%，EPS 為 0.12 元。主要子公司台新銀行 1 月稅後純益 12.82 億元，本月在核心業務獲利動能強勁帶動下，淨利收及淨手收較前月及去年同期成長。資產品質維持穩健，截至 1 月底逾放比為 0.13 %，備抵呆帳覆蓋率為 962.08%。而台新證券 1 月稅後盈餘 0.53 億元，主要因證券市場交易持續熱絡，經紀業務成交量及融資餘額穩健成長。

第一金 1 月獲利年減 6.3% 華南金 1 月獲利年增 5%

第一金 1 月稅後純益 14.2 億元、年減 6.3%，EPS 為 0.11 元。雖然第一銀行業務比起去年 12 月獲利回溫，但跟去年同期相比，因為金融商品收益不如去年來得好，加上財務操作受到低利差影響，整體獲利呈現衰退。

華南金 (2880-TW) 自結 1 月稅後純益為 13.22 億元，年成長 5%，EPS 為 0.10 元，每股淨值為 14.78 元。主要子公司華南銀行 1 月呆帳提存前盈餘 16.19 億元，提列呆帳費用 3.39 億元，稅前盈餘為 12.80 億元、稅後純益 10.99 億元，每股稅前盈餘 0.15 元、每股稅後純益 0.13 元，每股淨值 23.57 元。

日盛金 (5820-TW) 自結 1 月稅前盈餘 4.14 億元，稅後純益 3.37 億元，稅後每股純益 0.09 元，雖然在 15 家金控中墊底，但是跟自己相比，卻比去年同期大幅成長 137.3%，表現也相當不俗。