〈美股盤前要聞〉比特幣創歷史新高 美股期貨小跌

在特斯拉宣布購買價值 15 億美元的比特幣後，比特幣創下歷史新高。Reddit 的估值翻倍，達到 60 億美元。在標準普爾 500 指數連續第六個交易日上揚後，美股期貨週二 (2 日) 小幅下跌，道瓊期貨跌 0.23%，標普 500 期貨跌 0.19%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

1. Reddit 估值翻倍至 60 億美元

近期因 GameStop 交易而引發熱烈關注的美國線上論壇服務 Reddit，該公司於 8 日 (週一) 宣布他們已經在新一輪的集資中募得超過 2.5 億美元。也由於如此，Reddit 的市場估值也翻倍成長至 60 億美元。

過去 Reddit 在 2019 年 2 月進行集資之後的市場估值，則是落在 30 億美元。

Reddit 的公司執行長 Steve Huffman 表示該公司「目前的估值極高，在機會來臨的時候進行籌資不會有任何壞處。還有 Reddit 在這一年來成長茁壯。」

2. 特斯拉斥資 15 億美元買比特幣

在特斯拉 (TSLA-US) 宣布購買價值 15 億美元的比特幣，同時將開放客戶使用比特幣付款後，比特幣周一 (8 日) 晚間，開啟新一波凶猛的漲勢。

據 Coindesk 數據，比特幣周二高點已經攻上 48226 美元，再創歷史新高，其後隨略跌至 47080 美元，24 小時漲幅仍接近 20%。短短一天不到，比特幣價格已經由回 4 萬美元上方，開始看向 5 萬美元。

在向美國證交會 (SEC) 呈交的文件當中，特斯拉解釋，投資比特幣的目的是為了因應公司的投資策略調整，使資產配置擁有更大的靈活性，並實現最大化的現金報酬，未來也可能經常或長期收購或持有數位貨幣。

該公司還表示，近期將開始接受客戶將比特幣作為購買產品的付款方式，此舉將使特斯拉成為第一家接受比特幣付款的大型汽車製造商。

3. RBC 預測：蘋果是下一個購買比特幣的企業

週一 (8 日) 特斯拉宣布砸 15 億美元買進比特幣，幣圈聞訊狂歡，加拿大皇家銀行 (RBC) 預測，蘋果可能是下一個購買比特幣的大型企業，Apple Wallet 能成為加密交易所，料將為蘋果帶來數十億美元的機會。

Mitch Steves 稱，Square、PayPal (已將比特幣整合進入應用程式中，方便主流投資者買賣和持有虛擬貨幣) 等企業，以及像 Coinbase 交易所，都證實了該比特幣交易模型是真實的業務，如果蘋果透過 Apple Wallet 進入該行業，將能立即取得市佔。Mitch Steves 補充道，而且相對於競爭對手，蘋果 (AAPL-US) 的生態系統將提供更高的安全性。

Mitch Steves 還提到，他雖然長期看好蘋果進軍電動汽車產業，但短期內，蘋果最大的機會將是建立加密貨幣交易所。在有限的研發規模下，年營收有望超過 400 億美元。

4. 高盛再度上修美國 GDP 預測至 6.8%

高盛集團經濟學家周一再度提高美國經濟預測，認為額外財政刺激規模可能超過原先所料的 1.1 兆美元，使美國今年經濟成長率達到 6.8%。

高盛預測，額外的財政刺激規模將達到 1.5 兆美元，今年美國國內生產毛額 (GDP) 將成長 6.8%、明年成長 4.5%，都比原先預估提高 0.2 個百分點。這是高盛本季第二次調高 GDP 預測。

由於經濟成長加速、1 月失業率下降幅度大於預期，且通膨展望日益穩固，高盛經濟學家預測聯準會 (Fed) 將在 2024 年上半年升息，從原本預測的 2024 下半年提前。此外，Fed 可能從 2022 年初開始減少購買資產。

5. 推特 Q4 廣告銷售看俏

上個月推特 (TWTR-US) 永久暫停前任總統川普的帳號，這可能是推特的最重要用戶之一，雖然在頒布禁令後，推特股價最初下滑反應，但近幾週出現令人印象深刻的反彈，週一更登上 7 年高點，為該公司公布第四季財報的前一日。

早期跡象顯示，推特第四季表現強勁，因數位廣告巨擘 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 均公布第四季廣告銷售良好。該公司預計週二盤後公布第四季財報。

Stifel 分析師 John Egbert 表示，各產業的品牌廣告似乎都在改善，這趨勢應該會使推特受益，因為推特可自這些廣告活動獲得可觀的銷售額。

gbert 週一給客戶的報告仍謹慎表示，推特可能仍落後快速成長的競爭對手，諸如上週公布財報的 Snap (SNAP-US)。