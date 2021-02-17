特斯拉重金投資吸引多家企業跟進 比特幣突破5萬美元大關

自上周特斯拉宣布砸 15 億美元投資比特幣後，市場看好其他企業跟進，比特幣近期漲勢猛烈，周二 (16 日) 首次突破 50,000 美元整數大關，市值飆升至 9140 億美元。

據 Coin Metrics 數據顯示，比特幣於周二稍早上漲至 50,487 美元 ，截至截稿前 7 時許暫報 49,155 美元，漲幅 1.83%。

比特幣日線圖 (圖: Coindesk)

特斯拉 (TSLA-US) 上周宣布斥資 15 億美元投資比特幣，並計劃未來將接受消費者使用比特幣來購買特斯拉電動車；信用卡巨頭萬事達卡 (Mastercard) 也宣布將開放消費者可藉由信用卡進行比特幣交易。

此外，紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 表示計劃為客戶提供比特幣及其他加密貨幣的交易服務。

隨著特斯拉等多家大型企業進入比特幣市場，投資人關注其他企業是否跟進。Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 上周表示，目前已就比特幣進行討論是否接受消費者使用虛擬貨幣付款，但放棄購買比特幣的想法。

MicroStrategy (MSTR-US) 執行長 Michael Saylor 周二表示 ：「我認為比特幣與三年前相比已穩定許多，它曾經散戶投資人所主導。」

Saylor 補充說：「自去年 3 月起，機構投資人開始湧入比特幣交易，預估這股趨勢將會在今年延續。」

MicroStrategy 與 Square (SQ-US) 去年宣布使用公司現金購買比特幣，決策跌破市場眼鏡。

MicroStrategy 自宣布購買比特幣至今，公司股價已上漲七倍多，周二宣布將發行 6 億美元可轉債，以籌集更多資金購買比特幣。

儘管如此，市場仍有一派認為比特幣仍屬於投機性資產，擔心它可能會是歷史上最大的市場泡沫之一。有「末日博士」稱號的經濟學家 Nouriel Roubini 便曾表示，比特幣和其他虛擬貨幣沒有內在價值，德銀 (Deutsche Bank) 最近的調查也顯示，投資人將比特幣視為金融市場上最極端的泡沫。