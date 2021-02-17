永裕去年Q4純益可望季增雙位數 今年業績、獲利更上層樓

包材容器大廠永裕 (1323-TW) 去年第四季單季營收攀全年高點，在產品組合優化下，法人估單季獲利可望季增雙位數，帶動全年 EPS 較 2019 年的 3.18 元成長；永裕並看好，今年在全球消費力道提升下，加上高附加價值產品比重拉升，業績、獲利均可望較去年成長。

永裕去年第四季營收拉尾盤達 9.09 億元，主要受惠客戶深耕網購市場，帶動需求熱絡，加上高端新品陸續投入量產，雖然受新台幣升值干擾及疫情影響，法人估單季獲利仍可望季增雙位數、優於預期。

永裕主要產品為化妝品、家庭用品、藥品等包材容器，客戶約 99% 都是國際大廠，如資生堂、3M、Chanel、花王、嬌生、SK-II、P&G、蘭蔻等。

永裕目前全力投入各種綠色包材開發，如在包材容器中添加貝殼類、竹子粉等環保材質，或使用可自然分解的材質添加劑等，相關 Bio 生質塑料、PCR 改質複合材料、減碳複合材料等環保材已陸續出貨中，搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢。

而永裕在中國市場除持續擴大現行滴眼劑容器產線，同時看準中國動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，增添高階生技包材業績動能。

永裕浙江新廠一期工程已順利推進中，整體規劃將配合客戶產能需求擴建，但受限相關審批，認證作業耗時，預計投產時程將延至 2022 年第二季。

永裕今日公告 1 月營收，受到客戶去年年底提前拉貨影響，1 月合併營收 2.79 億元，月減 7.31%，年增 17.45%。永裕表示，隨著疫苗施打普及，全球應可陸續解除活動管制，提升消費力道，加上公司高附加價值產品占比持續拉升、製程自動化及精實管理下，有利今年業績、獲利更上層樓。