【日盛投顧】量能大於20日均量則有機會再創高

◆盤勢分析

1. 春節台股休市期間 2330 台積電、2303 聯電及 3711 日月光投控等權值半導體的 ADR 呈現大漲，帶動週三台股開高後走高震盪，最高點 16,406 點再創歷史高 (但 2330 台積電未同步創高)，最低點 16,197 點守穩 5 日線(15,880 點)、10 日線(15,673 點)、月線(15,737 點)、季線(14,757 點)、半年線(13,763 點) 及年線 (12,492 點)，終場指數上漲 559.89 點，漲幅 3.54%，收在 16,362.29 點，成交金額為 4,167.22 億元，大於 5 日均量(4,130 億元) 及 20 日均量(3,120 億元)，價量齊揚。三大法人合計買超 372.92 億元：外資買超 296.88 億元、投信買超 5.60 億元、自營商買超 70.46 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 15,900 點至 16,000 點，壓力為 16,500 點至 16,600 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (73) 大於 50，短線偏多。

3. 櫃買指數漲幅 2.48%，收在 187.84 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 183 點附近，壓力為 190 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (63) 大於 50，短線偏多。

4. 我們認為台股近期走勢將偏多整理，台股選股方向可留意第四季財報優、1 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、高殖利率等。

半導體、PCB、電動車、被動元件為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，帶動 2404 漢唐、6196 帆宣、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。6488 環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資 5483 中美晶、小老弟 3532 台勝科、6182 合晶也可望沾光。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、5471 松翰、3006 晶豪科、3661 世芯 - KY、3545 敦泰、等。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電向前衝。

2.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 將受惠汽車相關應用。

3. 電動車：美國總統拜登上任，新能源成顯學，電動車及汽車電子當道，相關公司如零件整合 2317 鴻海、連接器 2328 廣宇、3023 信邦、3526 凡甲、機構件 5243 乙盛 - KY、面板 3481 群創、PCB4958 臻鼎 - KY、車用光達 3105 穩懋、2231 為升、連接線束 3665 貿聯 - KY、齒輪件 1536 和大、端子 6279 胡連整流二極體 8255 朋程、通訊模組 6285 啟碁、3380 明泰、車用 LTE 路由器 5388 中磊、倒車雷達 3552 同致、ADAS 晶片 2454 聯發科、3227 原相、2401 凌陽、ADAS 系統 MCU 的 6202 盛群、環車全景影像處理 MCU2436 偉詮電、汽車相關檢測 2360 致茂、3289 宜特、充電椿 2308 台達電、4938 和碩、影像感測器 6271 同欣電、金屬機構件 / 外殼 2354 鴻準、2474 可成、嵌入式車載系統 6414 樺漢、車用電腦 2357 華碩等長線將相對受惠。

4. 被動元件：日本本福島外海地震，導致日本被動元件大廠 Murata 和 Taiyo Yuden 東北廠區一度暫停工廠運作，供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、2375 凱美、2428 興勤、6127 九豪、4760 勤凱等將可受惠。