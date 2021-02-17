ARK每日追蹤：逆勢加碼AMZN、PLTR 看好價值股LMT

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 8 日之個股進出明細。

買進 賣出 SGFY TWST VEEV PACB ABBV CDNA BFLY VCYT NTDOY ONVO BEAM SSYS FATE MTLS IRDM SPLK AMZN BYDDY ISRG TSM LMT AVAV TDY PSTG ACIC PD PLTR Z API SE

隨著近期亞馬遜 (AMZN-US) 股價出現連續修正，ARK 基金正出手逆勢加碼，看好 AWS 部門營運加速。

另外，洛克希德馬丁 (LMT-US) 已在近幾個交易日內，受到 ARK 連續加碼，主要考量的切入點，是價值股與成長股可能繼續延續類股輪動。

Palantir (PLTR-US) 因第四季財報不如市場預期，週二 (16 日) 單日大跌 12%，但 ARK 仍是擴大加碼，週二 (16 日) 共買進 162.43 萬股耗資 4522 萬美元，總持有市值來到了 1.12 億美元。