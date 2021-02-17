ARK每日追蹤：逆勢加碼AMZN、PLTR 看好價值股LMT
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 8 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|SGFY
|TWST
|VEEV
|PACB
|ABBV
|CDNA
|BFLY
|VCYT
|NTDOY
|ONVO
|BEAM
|SSYS
|FATE
|MTLS
|IRDM
|SPLK
|AMZN
|BYDDY
|ISRG
|TSM
|LMT
|AVAV
|TDY
|PSTG
|ACIC
|PD
|PLTR
|Z
|API
|SE
隨著近期亞馬遜 (AMZN-US) 股價出現連續修正，ARK 基金正出手逆勢加碼，看好 AWS 部門營運加速。
另外，洛克希德馬丁 (LMT-US) 已在近幾個交易日內，受到 ARK 連續加碼，主要考量的切入點，是價值股與成長股可能繼續延續類股輪動。
Palantir (PLTR-US) 因第四季財報不如市場預期，週二 (16 日) 單日大跌 12%，但 ARK 仍是擴大加碼，週二 (16 日) 共買進 162.43 萬股耗資 4522 萬美元，總持有市值來到了 1.12 億美元。