核心業務需求持穩 光寶科1月營收月增4.7% 達140.77億元

光寶科 (2301-TW) 今 (17) 日公告 1 月營收 140.77 億元，受惠核心事業終端市場需求穩定，光電、資訊及智慧周邊部門 1 月營收年增逾 2 成，雲端及物聯網業務則年增 3 成，帶動整體營收月增 4.74%，年增 24.42%，近 3 個月高點。

光寶科表示，1 月光電部門占整體營收 20%，受惠 LED 元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等需求提升，加上 LED 車用照明產品出貨增加，光電部門營收較去年同期成長逾 2 成。

光寶科 1 月資訊及智慧周邊部門營收占比達 55%，其中，筆電及遊戲類電源產品需求成長，雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及智慧周邊部門營收年增逾 2 成。

雲端及物聯網部門營收占比達 25%，其中，雲端運算、網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增約 3 成。

光寶科陸續出售不賺錢事業體，營運體質改善，去年營收雖較 2019 年衰退，但前三季 EPS 達 3.45 元，寫歷年同期新高，光寶科預期，去年第四季雙率表現都將優於 2019 年同期；外資預估，光寶科去年全年 EPS 將達 4.6-4.8 元，可望改寫 20 年來新高。

