〈貴金屬盤後〉死亡交叉出現！公債殖利率升不停 黃金觸及6月以降最低收盤價

週三 (17 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日收低，且觸及去年 6 月以來最低收盤價，技術圖上顯示已經形成死亡交叉，意味著金價出現長期下跌趨勢。

根據道瓊市場數據，週三交易最活絡的黃金期貨價格形成 2018 年 6 月以來首次死亡交叉，即 50 日移動均線 (1856.46 美元) 已跌破 200 日移動均線(1857.67 美元)，此被廣泛視為長期上升趨勢和下降趨勢之間的臨界點。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，「死亡交叉對黃金來說並非理想的發展，尤其已經 2 年多來都沒發生過。」

他提到，美國公債殖利率上升讓投資者感到緊張，且普遍有利美元。ICE 美元指數返回 91 以上可能是美元看漲訊號，「這自然是不利黃金的發展。」

美國公債是黃金直接的避險資產競爭者，其殖利率已經升至數月來最高水準，與不孳息的大宗商品相比，對投資人更具吸引力。

10 年期公債殖利率週三高達 1.33%，接近去年 2 月下旬以來的最高點。

Gold Bullion Strategy Fund 共同資產組合經理人 Jason Teed 表示，公債殖利率上升已經帶給黃金下行壓力，因此趨勢讓美元和公債比起黃金更具價值儲藏的吸引力。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 26.20 美元或近 1.5%，收每盎司 1772.80 美元，為交易最活絡黃金期貨去年 6 月下旬最低收盤價。

GoldCore 通訊總監 David Russell 表示，「整體而言，隨著新冠疫苗持續推展，市場對經濟復甦持樂觀態度。下一輪刺激措施的更新消息更可能讓我們目前看到的資產類別通膨持續下去，其中某些肯定會流向黃金。」

然而，市場將靜觀其變，看看這死亡交叉會如何演變。Russell 提到，技術上來說，黃金現在看起來很疲軟，但是應該在約莫 1755 美元至 1765 美元區間會有良好的支撐力，如果跌破這一帶，支撐點會落在 1700 美元。

與此同時，FOMC 週三黃金收盤後公布一月份會議記錄，顯示與會成員看到了就業和通膨下行風險有所增加。

週三公布美國經濟數據後，黃金走跌。一月份零售銷售上升 5.3%，為 8 個月來最大升幅，是新冠疫情期間消費者健康狀態的正面訊號。一月份工業生產也上升 0.9%，為連續第四個月上升。

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