【富蘭克林】疫情趨緩與大規模刺激政策 強勁經濟成長的預期創調查以來最高

新冠疫苗接種進展順利、疫情終於顯現趨緩跡象，輔以美國民主黨公布 1.9 兆美元刺激法案初稿，目標於 2/22 當週交付表決，及聯準會主席鮑爾承諾政策支持直至經濟實質改善，進一步推升市場樂觀情緒，綜合彭博資訊等外電新聞援引二月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對於股市看法樂觀，61% 表示正淨加碼全球股市，股市的配置比重為自 2011 年以來最高水準，現金持有比重則降至近八年最低水準。此外，53% 經理人認為目前美股處於牛市後期，27% 認為處於牛市前期，僅 13% 認為目前美股已見泡沫。

經理人對後市經濟展望感到樂觀，34% 經理人認為全球經濟將迎來 V 型復甦，甚於 U 型復甦的比例，而 9 個月前看好 V 型復甦的比例僅有 10%，此外，高達 91% 經理人預期 2021 年經濟成長將更為強勁，為自調查以來的最高紀錄。

可能干擾市場的尾端風險部分，疫苗接種計畫不順及聯準會削減資產購買計畫仍分居前二名，比例分別為 28% 及 25%，緊接在後則為 24% 的經理人認為高於預期的通貨膨脹風險，而擔憂華爾街資產泡沫的經理人則降至 13%。特定資產操作部分，作多科技股及比特幣為經理人認為最擁擠交易的前二名，比例分別為 35% 及 27%，作空美元及做多 ESG 則同為 13%。

依據彭博資訊，2 月份美銀美林經理人調查於 2/5~2/11 進行，針對管理 6450 億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，疫情趨緩及刺激政策期待激勵全球股市上演慶祝行情，後續防疫限制措施鬆綁更推升經濟復甦及通膨預期、驅動通貨再膨脹策略交易，能源、原物料、工業及金融等循環類股將最為受惠，而全球景氣復甦與美元弱勢環境下，有利資金轉往具備基本面優勢的亞洲等新興國家，展望金牛年，建議瞄準三大投資策略，以「雙收益資產 - 美國與新興市場平衡型基金」為核心，股票部位看好「雙題材 - 科技及價值補漲、雙核心 - 美股及新興亞股」兩大主軸，多元網羅景氣復甦下的投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，雖然大型科技股及在家工作等疫情受惠股在疫情中強勢走高，類股表現出現明顯分歧，隨著疫苗利多陸續釋出，我們看到分歧的現象有所收斂，例如循環性及高股利類股表現有明顯改善，以 MSCI 美國高股利指數為例，目前已回復至非常接近疫情前的水準，分歧現象的收斂是我們認為在 2021 年非常重要的市場發展主題。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人伽坦．賽加爾表示，2020 年的挑戰已凸顯出新興市場的結構性優勢，預示著該市場將迎來前景看俏的 2021 年，目前新興市場本益比相對於美股的折價來到近 20 年的低點，看好新興市場企業獲利及股利水準超越美國，且在超級寬鬆貨幣政策及實質負利率下美元欲強不易，皆有利新興市場吸引資金進駐。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，預估 2021 年美國經濟將持續復甦，在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中，看好創新成長股將持續擔綱多頭主流。第四次工業革命受到新冠疫情影響進一步加速，在新冠疫情期間加速採用技術解決方案僅僅是個開始，擺脫疫情後，持續向數位化解決方案轉移將比以往任何時候都更加重要。而儘管科技股評價面攀升，但鑒於科技產業優異的成長性及品質，科技股享有適度溢價是有基本面支持且可持續的。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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