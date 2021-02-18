〈台股盤中〉資金轉往金融、傳產 衝16429點再寫新高

台股昨開紅盤大漲近 600 點創高後，今 (18) 日早盤以平盤開出，小漲 3.94 點，電子族群創高後拉回修正，資金流向金融、傳產族群，指數盤中最高再衝上 16429.73 點，續寫歷史新高，今預估成交量約 3600 億元。

觀察電子權值股表現，今普遍回檔修正，權王台積電早盤由紅翻黑，壓抑整體大盤表現，鴻海也相對弱勢在平盤震盪，大立光則力守紅盤之上，漲幅逾 2%，聯發科昨一度衝上千元價位，今也在盤下修正。

盤面上資金流向金融、傳產族群，富邦金領漲，漲幅超過 2%，盤中最高來到 50 元，創下近兩年新高，國泰金、玉山金、華南金漲幅也接近 1%，航運三雄則在元月營收激勵下，陽明、萬海漲幅超過半根停板，長榮也漲 4%，散裝航運中新興、中航、台航、四維航午盤前均攻上漲停，正德、裕民表現也不俗。

虛擬貨幣市場持續熱絡，繼特斯拉投資比特幣後，全球最大資產管理公司貝萊德也宣布投資，激勵比特幣價格再衝 52000 美元，續寫歷史新高，台挖礦概念股連兩日強勢，包含撼訊、青雲、麗臺等午盤前皆亮燈漲停。

盤面上電子、汽車、營造族群相對弱勢，面板族群友達、群創、彩晶今也回檔，跌幅在 1% 上下。

國際股市方面，陸股今開紅盤，上証、深証指數同步走揚，漲幅接近 1%，港股、日韓股市則呈現漲跌互見。

法人表示，台股牛年開紅盤創高後仍有資金行情、轉單效應支撐利多，但漲多電子股將面臨拉回修正壓力，資金流往金融、傳產族群，投資人需留意追高風險。