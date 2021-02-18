外資估同欣電今年首賺逾一股本 首評目標價260元

外資今 (18) 日出具報告指出，同欣電 (6271-TW) 受惠主要客戶韋爾 (Will Semi) 在手機 CIS(CMOS 影像感測器) 市占率增加、規格升級，加上汽車相關零組件隨著汽車業復甦，今年營收估近 130 億元，將賺逾一股本，首評目標價 260 元。

外資認為，韋爾在 0.7 微米技術已逐步縮小與三星的差距，有助今年上、下半年分別拓展 6400 萬、5000 萬畫素的市占率，並在下半年邁入 0.6 微米階段，持續提高在 6000 萬、1.08 億與 2 億畫素的市場份額。

外資看好，韋爾在手機 CIS 的市占率，將從 2020 年的 10%，提升至 2023 年的 17%，同欣電因應韋爾需求，去年晶圓重組 (RW) 產能已倍增，今年將持續去瓶頸化，優化生產效率。

此外，同欣電車用布局廣泛，包括車用 CIS 封裝、MEMS 壓力感測器與 LED 車用照明陶瓷基板，佔整體營收比重約 4 成，隨著今年汽車產業復甦，也增添同欣電營收成長力道。

外資表示，同欣電今年營收約達 129 億元，年增 26%，獲利則可年增 43%，每股純益估達 11 元，且同欣電過往本益比落在 15-26 倍，依照 2022 年每股純益 12.98 元、本益比 20 倍計算，目標價為 260 元，首次評等給予買進。