【日盛投顧】指數沿五日線走強

◆盤勢分析

1. 台股目前處於 5 日線 (16,013 點)、10 日線(15,749 點)、月線(15,783 點) 之上，盤中一度突破 16,500 點整數關卡，尾盤上漲 62.22 點，漲幅 0.38%，收在 16,424.51 點，成交金額為 3,680.63 億元。三大法人合計賣超 7.72 億元，外資賣超 32.47 億元、投信買超 6.31 億元、自營商買超 18.44 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，不過較農曆年前量能增加，結構良好。

(2)、均線：支撐為月線 (約 15,783 點) 附近，壓力為 16,600 至 16,700 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上，短線偏多格局。

3. 櫃買指數漲幅 1.50%，收在 190.65 點，相對加權指數強勢。支撐為月線 (約 185 點) 附近，壓力為 195 點附近，KD 向上，短線偏多格局。

4. 觀盤重點：指數新春開紅盤後，連二日創新高，目前沿五線走強，短線偏多思考，因此操作建議持股比重拉升至六成以上，市場或有漲多恐拉回的可能，但若能維持月線之上，波段多方不變，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、內需、金融等族群。

結構航運、鋼鐵、生技、記憶體等強勢

1. 航運：隨著波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 大漲，激勵族群股價跟漲，相關個股如 2605 新興、2612 中航、2617 台航、5608 四維航、2606 裕民等。

2. 鋼鐵：第二季需求持續熱絡，訂單能見度可望達至 5 月，相關個股如 2014 中鴻、2006 東和鋼鐵、2002 中鋼等股價反彈向上。

3. 生技：受到 4142 國光生將開發次世代新冠疫苗，於 3 月啟動海外二期試驗下，使得 1760 寶齡富錦、6547 高端疫苗、6589 台康生技等走勢強勁。

4. 記憶體：國際大廠因德州暴風雪影響，NORFlash 產能因此停擺，族群股價聞訊揚升，相關個股如 2337 旺宏、2344 華邦電、其他記憶體個股如 8299 群聯、3260 威剛、3006 晶豪科等齊揚。