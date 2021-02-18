華新科去年Q4賺近半個股本 全年每股税前盈餘18.6元

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (18) 日公告自結，第四季稅前盈餘 23.86 億元，賺近半個股本、每股稅前盈餘 4.91 元，去年全年稅前盈餘 90.35 億元，年增 0.8%，每股稅前盈餘約 18.6 元。

華新科去年第四季營收 100.71 億元，季減 2.5%、年增 50.1%；營益率 20.2%，季減 5.2 個百分點，年減 0.4 個百分點，稅前盈餘 23.86 億元，季減 24.9%、年增 65.5%，每股稅前盈餘約 4.91 元。

華新科去年營收 355.43 億元，年增 18.7%，營益率 22.3%，年減 3.2 個百分點、稅前盈餘 90.35 億元，年增 0.8%，每股稅前盈餘約 18.6 元。

展望今年營運動能，華新科看好，5G 基礎建設、雲端伺服器、 HPC 高效電腦、IoT、自動駕駛、人工智慧、東京奧運以及疫情後報復性購買等，將推動整體需求成長。

雖然市場需求持續增長，但華新科認為，受制合規供應廠商數量、擴展能力和生產設備供應有限，壓抑整體被動元件的供應量，未來被動元件的供貨將持續緊張。

華新科日前也公告 1 月營收 37.15 億元，來到同期新高，月增 12.4%、年增 84.2%。