雲品旗下頤品新店北新館將結束宴會營運

連鎖飯店業者雲品 (2748-TW) 今 (18) 日召開董事會，定調 2021 年宴會事業將持續採零資產、純管理的經營模式，決議 4 月 30 日結束頤品大飯店新店北新館的宴會營運，全數同仁可於集團中轉職，至於已預訂宴會或工商活動的客戶權益將不受影響。

雲品表示，自從啟動君品 Collection 宴會平台後，持續集結淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、西門紅樓、MAJI 集食行樂音樂庭園、草山玉溪和美軍俱樂部等極具特色宴會場地，以零資產模式與提供場地的業者共享利潤，也降低場地固定租金負擔。

以皇家薇庭和淡水嘉廬為例，即便去年受疫情影響，全年營收仍優於 2019 年，因此，將持續推廣此類零資產營運的經驗，致力成為宴會事業產業鏈的整合者，靈活布局宴會管理、物業管理，以互利共享的方式，落實品牌價值和管理財的競爭策略。

由於頤品大飯店新店北新館的宴會營運將結束，雲品表示，將提供全數同仁於集團中轉職機會，全數職工包括廚師、服務生和業務人員等，可選擇轉調至集團各適合營業據點，至於已預訂宴會或工商活動的客戶權益將不受影響，2 月至 4 月間頤品大飯店新店北新館仍正常營業。