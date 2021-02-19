〈貴金屬盤後〉死亡交叉浮現後 黃金5日來首次收高

週四 (18 日) 交易，黃金期貨價格 5 個交易日來首次收高，自前一日技術圖上出現死亡交叉而觸及的 6 月以來最低點反彈。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 2.20 美元或 0.1%，收每盎司 1775 美元。

週三交易最活絡黃金期貨觸及去年 6 月下旬最低收盤價。根據道瓊市場數據，週三交易最活絡的黃金期貨價格形成 2018 年 6 月以來首次死亡交叉，即 50 日移動均線 (1856.46 美元) 已跌破 200 日移動均線 (1857.67 美元)，此被廣泛視為長期上升趨勢和下降趨勢之間的臨界點。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「由於公債殖利率上升，以及美元持續復甦，黃金在過去幾個交易日受到重創。」他提到，最近的比特幣熱潮可能也使一些興趣從黃金轉移到了加密貨幣上。

「現階段這是更具吸引力的資產，確實，讓黃金突破 1800 美元心理關卡的唯一方法就是讓公債殖利率冷靜下來，並切實確認疫情即將進入最後一站。」

他稱，以非常短期的購買價值來說，他現在很喜歡黃金，但以長遠來看，「白銀對我們更具吸引力。」

3 月白銀期貨價格僅下降 24 美分或 0.9%，收每盎司 27.078 美元。

大宗商品交易者也消化了美國最新的經濟報告。2 月中旬每週請領失業救濟金人數上升至 86.1 萬人，達 4 週高點，凸顯新冠疫情流行一年以來，美國失業情形依舊嚴重。

1 月份新屋開工季調後年率下降至 158 萬棟，自前月修正後數據下降 6%。費城 Fed 2 月份的地區性商業活動指標自前月的 26.5 下滑至 23.1。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上漲近 1.4%，收每盎司 1274.70 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.9%，收每磅 2348.80 美元。

3 月交割的銅期貨價格上漲 2.1%，收每磅 3.901 美元，登上 2012 年以來最高點。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「隨著疫情可能緩解，主要經濟體將高速成長，工業用途廣的銅礦未來幾個月應該會出現強勁需求。」