【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國初領失業救濟金人數意外上升，且財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週四 (2/18) 受訪表示，拜登加稅計畫可能會逐步進行，加上德州因暴雪停電，宣布進入緊急狀態，影響當地居民，及晶片產能，使美股四大指數全數皆墨，跌幅介於 0.38 至 0.99%。指標股美光漲逾 2%，蘋果跌 0.86%，台積電 ADR 跌 1.2%。

2. 台股目前 5 日線 (16,013 點)、10 日線(15,749 點)、月線(15,783 點) 之上，盤中一度突破 16500 點整數關卡，尾盤以上漲 62.22 點，漲幅 0.38%，收在 16,424.51 點，成交金額為 3,680.63 億元。三大法人合計賣超 7.72 億元，外資賣超 32.47 億元、投信買超 6.31 億元、自營商買超 18.44 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，不過較農曆年前量能增加，結構良好。

（2）、均線：支撐為月線 (約 15783 點) 附近，壓力為 16,600 至 16,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上，短線偏多格局。

4. 櫃買指數漲幅 1.50%，收在 190.65 點，相對加權指數強勢。支撐為月線 (約 185 點) 附近，壓力為 195 點附近，KD 向上，短線偏多格局。

5. 觀盤重點：指數新春開紅盤後，連二日創新高，目前沿五線走強，短線偏多思考，因此操作建議持股比重拉升至六成以上，市場或有漲多恐拉回的可能，但若能維持月線之上，波段多方不變，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、內需、金融等族群。

6. 美國德州遭遇冬季暴風雪強襲，導致大規模停電，南韓三星電子、恩智浦、英飛凌等位於奧斯汀的晶圓廠紛停產。市場關注相關個股 2330 台積電、2454 聯發科、3034 聯詠、6488 環球晶、2337 旺宏、2344 華邦電等有望受惠。

7.2330 台積電董事長，近期於公開演講表示，3 奈米製程依計畫推進，甚至比預期還超前了一些，3 奈米及未來主要製程節點將如期推出並進入生產。台積電 3 奈米製程預計今年下半年試產，明年下半年進入量產。

8.3034 聯詠公告 1 月自結財報，單月合併營收為 81.22 億元、年成長 44.5％，稅前淨利達 19.97 億元、年增 114.9％，稅後淨利年成長 114.3％至 16.17 億元，每股淨利達 2.66 元，單月賺進接近 2020 年第四季單季獲利的一半。

9.2492 華新科公告去年第 4 季損益自結數，稅前盈餘約 20.37 億元，季減 24.9%，累計 2020 年稅前盈餘 90.34 億元，年成長 0.7%，去年第 4 季營收較第 3 季衰退，恐是受匯損影響，對此，華新科表示，財報須經董事會通過。今年 LTCC（低溫共燒陶瓷）部分，在 5G 手機市場需求爆發，營運仍可期。

