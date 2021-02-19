傳微博赴港二度上市 官方不評論

周四 (18 日) 外媒報導指出新浪微博 (WB-US) 計劃最快在今年內回香港二度上市。消息人士透露，目前討論仍處在早期階段，包括募資規模和上市時間點在內的細節仍有可能改變。對於外媒的報導微博表示不予置評。

消息人士指出，微博正與顧問公司就可能的上市募資計劃進行商議，選擇二度上市的地點最有可能是香港，最快上市時間點則是在今年。

微博是新浪旗下的社群平台，2014 年時微博在那斯達克掛牌上市，成為第一家在那斯達克掛牌的中國社群平台。而在過去一年，微博的股價累計漲幅達 41%，市值也上升至 133 億美元。

微博在全球擴展營運觸角，在中國、香港、新加坡、馬來西亞、香港、北美等均有設站，目前的月活躍用戶逾 5.1 億。

自從阿里巴巴回到香港二度上市後，配合全球資金潮，再加上港股開始著重科技產業，刺激包含京東在內的大量美國中概明星企業回到香港進行二次上市。

目前除了微博之外，包括騰訊音樂及百度在內等中概股之前也有媒體報導指出今年將陸續回歸港股。

傳言中百度已選定里昂證券和高盛集團為承銷夥伴，幫助其回到香港掛牌，計畫最快在 2021 年上半年上市。預期百度融資規模將達 35 億美元。

