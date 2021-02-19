比特幣瘋漲 天橋資本看好年底衝10萬美元

比特幣漲勢銳不可擋，對沖基金天橋資本 (SkyBridge Capital) 創辦人史卡拉木奇 (Anthony Scaramucci) 預測，需求旺盛且供應有限，讓比特幣價格可望再漲一倍，今年底挑戰 10 萬美元。

比特幣 17 日首度突破 52000 美元，創下歷史新高，隨後雖回落但仍站穩 51000 美元，19 日盤中價格為 51352.68 美元。

史卡拉木奇接受 CNBC 訪問時表示，基於供給與需求面，比特幣有望在今年底前漲抵 10 萬美元，為當前價格的一倍。目前天橋資本持有價值超過 5 億美元的比特幣，而其在去年 12 月建立的比特幣基金績效也相當卓越。

比特幣多頭認為，由於原始碼中的一條規定，比特幣總量恆定約 2100 萬，因此未來價格還有上漲空間。

不過史卡拉木奇也警告，比特幣的漲勢仍充滿高度不確定性，建議投資人必須謹慎行事。作為全球最強的加密貨幣，比特幣今年以來已漲逾 70%，如此兇猛的漲勢，讓人不禁想起 2017 年彼特幣首度站上 2 萬美元，隨後卻在一年內暴跌 80% 的駭人走勢。

值得一提的是，2017 年比特幣的強漲，投資機構並未參與；但這波瘋漲，投資機構卻是大功臣，在斯拉宣布砸 15 億美元投資比特幣後，企業及金融機構對比特幣的熱情開始竄升。