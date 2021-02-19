【倫元投顧】市場資金開始從高位階轉向低位階

◆盤勢分析

美股因上周初領失業金人數意外攀高而拉回，連續兩天的回檔終於導致台股跟著壓回了，這輛天台股逆國際盤之勢而上漲，本來就只是補漲結構，補漲完隨勢回檔也很正常，只要不是不可測的 "黑天鵝"(趨勢反轉)，拉回是逢低布局的好時機。純就結構面分析，加權指數如果天天創高、沒經過換手將走不久，其次是讓權值股休息，對於中小型股更有發揮空間，從今天高價位的矽智財 (3661 世芯、3529 力旺) 族群轉弱，而低價位的面板 (2409 友達、3481 群創) 股轉強可知，市場資金開始從高位階轉向低位階；顯示內資接手主攻了。

回到盤面來看，昨 (週四) 日強勢的原物料族群 (航運、鋼鐵等) 今天轉弱，不管昨天平面媒體報導了多好的消息，原物料族群的強勢都很短暫，主要是市場大內高手 (大資金內資)、中實戶喜愛在電子族操作。從市場資金移動方向觀察，跟 5G 相關的 PA(3105 穩懋)、光通訊(3081 聯亞)，跟車電相關的光學鏡頭(3019 亞光)、二極體(5425 台半)，以及半導體設備(3413 京鼎、6532 瑞耘) 等，都有指標股開始轉強，產業趨勢成為市場資金關注方向，說明台股將以基本面為依歸；除了上述產業外，尚未大漲的資料中心概念股也是佈局方向。

楊天迪 分析師

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