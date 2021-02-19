【先進全球投顧】台股個股推薦

本週大盤

2021/02/19 開: 16197.45 高: 16517.73 低: 16197.45 收: 16341.38 量: 1.1M 漲跌: 538.98

台灣加權指數在度過為期一周多的農曆新年後，於本周三亮麗開盤。受到美國股市及台積電 ADR 表現影響，開盤首日便漲破萬六關卡，並一度上漲超過 600 點。隔天周四創歷史新高後拉回，並於周五進行小幅度修正。觀察新加坡富時台灣指數，在台灣加權股價指數休市期間拉出數根紅 K，這也意味著台股漲勢依舊勢如破竹，即便富時指數技術線型目前跌破五日均線，但依舊力守十日均線之上，多頭格局尚未被破壞，有機會突破前高。國際股市因為通膨壓力近日進行小幅修正，但尚未有重大利空事件發生，可以視作短期的回檔修正，未來仍舊具備上漲的能量。

本週推薦名單

中華航空（2610）

受疫情影響，該公司 2020 年業績慘澹，股價大幅度修正。疫苗問世，目前看來亦有效的抑制了全球新增確診人數的增加，航空業前景可望見見明朗。就技術面而言，該公司五日均線黃金交叉向上，再加上未來潛在班次逐漸回溫的可能，目前股價位處低檔，可以適量布局。

強茂（2481）

二極體廠強茂擬收購連接器廠凡甲最多兩成股權看好雙方未來發展策略一致，如電動車、伺服器等，結盟可望產生綜效，並強調，公司自 2021 年開始，將採用併購投資方式，提升本業市占率。強茂近兩年受惠電腦與汽車產品需求強勁，大幅增加資本支出及產能擴充，隨著產能擴充效益顯現，去年第三季純益年增 170%，經過長期準以及未來轉型規劃，今年起正式啟動併購。電動車市場將逐漸滲透至生活之中，相關題材亦逐漸發酵，前景十分看好。

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