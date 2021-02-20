銅價飛天！每磅突破4美元 登9年高點 長期依舊看漲

週五 (19 日) 交易，銅期貨漲逾 4%，收盤創 2011 年以來首次突破每磅 4 美元，因市場預期，全球經濟復甦以及再生能源成長將提振工業金屬需求，使銅期貨價格飆升至 9 年多高點。

時事通訊 Exploration Insights 的經濟地質學家和高級顧問 Brent Cook 表示，銅礦需求和價格「應該會持續受益於全球經濟復甦以及轉向綠能的過程。」

週五 Comex 交易，3 月交割的銅期貨價格上漲 17 美分或 4.4%，收每磅 4.074 美元，登上 2011 年 9 月 8 日以來最高點，本週漲幅近 7.6%，今年迄今上漲近 16%。

Cook 表示，由於生產工作受限於新冠疫情，雖然 2021 年生產應該會回升，但未來幾年市場可能仍會面臨供不應求的狀況。

他估計供應會增加 1.5% 至 3.5%，但需求增加的程度超越供應，未來 5 年至 10 年間供應短缺的情形會日益擴大，主要是因為缺乏發現新銅礦床，而大型新銅礦床要投入生產平均要 10 年至 20 年，事實上現在主要的礦床都處於其「黃金年代」。

國際銅業研究組織（ICSG）1 月發布報告，其內容數據主要來自 2020 年 10 月。ICSG 指出，去年 4 月到 5 月間，全球礦產減少 3.5%，主要是因應新冠疫情而全球各地封鎖的影響，導致礦場暫時封閉和產量下降。

ICSG 也指出，初步數據顯示，去年 1 至 10 月全球精煉銅產量增加 1.5%，但同時期全球精煉銅的使用量估計增加 2%，顯示供應缺口約 48 萬公噸，主要是因為中國需求強勁。

他提到「綠能」也需要銅礦，因為一般汽車大約使用 15 公斤銅，但電動車卻大約需要 60 公斤銅。

儘管如此，經濟是否真的邁向復甦仍令人存疑，尤其是美國。根據最新發布的數據，美國工業生產連續第四個月成長，1 月上升 0.9%，而紐約 Fed 帝國商業景氣指數 2 月份上升 8.6 點到 12.1，當上去年 7 月以來最高水準。

然而，費城 Fed 的地區性商業活動指數 2 月份放緩，自前月的 26.5 下降至 23.1。此外，密西根大學編制的消費者信心指數 2 月初下降 3.5 點至 76.2，並觸及 6 個月低點。

Hallgarten＆Company 礦業策略師 Christopher Ecclestone 表示，「這有嚴重脫節，我不認為經濟有多瑰麗的復甦。」



他指出，歐洲經濟在 1919 年至 1921 年間反彈復甦，但那是在第一次世界大戰和西班牙流感爆發後，因為需求累積而導致的反彈，在那之後經濟就「趴下了」。

Ecclestone 說：「無疑將會有大量需求累積，但問題在於這些需求能否持續下去。」

有鑑於銅價水準高昂，可能預示著短期的價格回落。

RJO 期貨公司高階資產經理人 John Caruso 表示，「我們的銅價目標區域介於 4 美元至 4.20 美元，所以這是長時間走來一個了結獲利的好日子。」

但他仍認為，銅礦有非常樂觀的經濟前景作為支撐，加上華府預計推出的基礎配套措施，以及中國非常強勁的需求，因此「長期供需基本面仍非常看漲，且可能會助長多年漲勢。」