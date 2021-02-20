〈能源盤後〉德州快要重啟生產 WTI原油跌破60美元關卡

週五 (19 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油收盤跌破每桶 60 美元關卡，致使本週收低，係因市場預期德州快要重啟因冬季暴風而關閉的原油生產工作。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「市場焦點開始轉向完全恢復正常運營，德州的情況仍是近期基本面預期的核心。大範圍的停電和嚴寒情況導致美國原油產量減少近 40%，但一旦天氣回暖，該產量應該就會快速恢復。」

「但煉油廠產能可能面臨更大挑戰，因為現在這極端的天氣條件造成的損害程度尚不明確。」

分析師提到，市場預期 OPEC + 最快下個月初就會決定放寬生產限制，且早期跡象顯示出美伊關係解凍，這些均對油價不利。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.28 美元或 2.1%，收每桶 59.24 美元。該契約將於下週一收盤屆期。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.27 美元或 2.1%，收每桶 59.26 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.02 美元或近 1.6%，收每桶 62.91 美元。

根據道瓊市場數據，以交易最活絡的契約為基礎，WTI 原油本週收低 0.4%，但 Brent 原油則上升 0.8%，為連續第五週上升，本週稍早曾登上 13 個月高點。

前一日原油價格也逆轉收低，即使美國原油庫存下降程度大於預期。

貝克休斯 (BKR-US) 週五公布，本週活躍的美國石油鑽井平台數量減少 1 至 305，意味著未來產量將略有下降。這是自去年 11 月以來首次單週鑽井平台數量減少。

同時，分析師表示，隨著市場從技術上超買的狀況中撤出，石油可能還有進一步下跌空間。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 報告指出，相對強弱指標（一種技術指標）從超過 70.0 的超買狀態紓解下來，可能會讓 WTI 原油價格邁向 57 美元領域。

他稱，這會淘汰一些因德州天氣而跳入市場的投機多頭，但強勁的基本面會縮限下行，因為國會正在推動拜登總統的刺激計劃，且疫苗接種工作開展，為經濟重啟奠定基礎。

Yawger 說：「我預期會看到油價在 55 美元至 57 美元領域鞏固，之後經濟重返上漲至多月的新高點，挑戰去年 1 月 8 日觸及的近 2 年高點 65.65 美元。」

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 1.8069 美元，本週漲幅 6.8%，為連續第五週上升。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.8229 美元，本週上升 2.9%。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.4%，收每百萬 Btu 3.069 美元，本週漲幅仍有 5.4%。

本週稍早，由於天氣嚴寒提高取暖需求，天然氣期貨價格曾登上去年 11 月以來最高點。