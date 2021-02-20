〈紐約匯市〉美元周貶0.2% 澳幣勁升 比特幣衝破56000美元

投資人青睞較高風險貨幣，美元對主要貨幣周五 (19 日) 小跌，連續第二個交易日走軟，澳幣在內的商品貨幣勁揚，英鎊保持在 1.4 美元以上，是近三年來最高價。比特幣創新高，一度突破 56000 美元。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤跌 0.26% 至 90.36，連兩日下滑，本周累計跌約 0.2%。

Bronson Meadows Capital Management 總裁 Oliver Pursche 說：「美元兌其他貨幣下跌，但幅度不大。我預估到了年底美元仍將保持目前的價位，儘管經濟出現一些改善的跡象，但貨幣政策將維持不變。」

風險貨幣受青睞，與大宗商品價格和全球經濟成長前景密切相關的澳幣在紐約尾盤升值 1.21% 至 0.7863 美元，觸及 2018 年 3 月以來最高價。紐元、加幣也走高。

英鎊兌美元周五升值 0.27%、突破 1.4 美元，是近三年來首度升破這個價位。

投資人看好英國迅速產開疫苗接種，將使疫情從 300 年來最嚴重的萎縮中復甦，英鎊本周升逾 1.1%，是去年 12 月中旬迄今最大周漲幅。

歐元在紐約尾盤升值 0.21% 至 1.2116 美元，對採購經理人指數 (PMI) 顯示的製造業景氣放緩沒有太大反應，本周大致持平。

日圓一周貶逾 0.5%，不過周五略升至 105.495 日圓，是三天來首次突破 200 日均線。

比特幣周五盤中突破 53000 美元歷史紀錄後繼續攀高，截稿前 Coindesk 報價顯示一度突破 56000 美元，24 小時內上漲約 7%，市值超過 1 兆美元。

第二大加密貨幣以太幣紐約尾盤上漲 0.7%，報 1,953.28 美元。

今年迄今，比特幣和以太幣分別上漲 89% 和 1,420%，一些分析師警告已經浮現投機性泡沫。

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