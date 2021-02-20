輝瑞指疫苗可在零下25度保存兩周 研究顯示打一劑有85%效力

以色列研究顯示，輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 研發的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗即使只接種一次，也有高達 85% 的預防效果。此外，輝瑞的數據顯示，疫苗存放在 - 15℃ ~ -25℃可保存兩週，比原本的 - 60℃ ~ -80℃寬鬆，該公司已向美國食品暨藥物管理局 (FDA) 申請變更，此舉將有助大幅降低冷鏈物流的挑戰。

英國知名醫學期刊「刺胳針」(The Lancet) 刊登的以色列希巴醫療中心 (Sheba Medical Center) 研究顯示，只接受過一次輝瑞疫苗接種的醫療從業人員，在疫苗接種的 15 到 28 天後，對於有症狀的新冠肺炎感染仍具有 85% 的預防效果，而包含無症狀的新冠肺炎感染則具有 75% 的預防效果。

目前輝瑞疫苗在第一次施打之後，需間隔兩週時間再接受第二次的接種，預防效果可以達到 95%。但由於疫苗供不應求，各界開始評估接種次數是否可以降到一次即可。

例如英國為讓更多民眾施打疫苗，將第二次接種的間隔時間拉長到十二週。法國當局也表示，曾罹患新冠肺炎的民眾即使只接受一次疫苗接種，也能得到相當大的預防效果。

輝瑞和 BioNTech 有意放寬儲存疫苗的溫度條件，有助大幅降低疫苗配送和存放的難度。兩家公司 19 日表示，已向 FDA 提出背景說明資料 (Fact Sheet) 變更申請，如果得到當局許可，疫苗可以在 - 15℃ ~ -25℃的溫度下保存大約兩週。

輝瑞疫苗在 - 60℃ ~ -80℃的條件下最長可保存半年，而在使用之前，可在溫 2℃ ~ 8℃的冰箱保存約五天。

輝瑞藥廠執行長博爾拉 (Albert Bourla) 在 19 日的一份聲明表示，若是得到當局許可，疫苗在處理上將會更加容易，藥局與實施接種的場所在供應及管理上也將更有彈性。