中國大媽投資習慣改變 從買房地產到搶陸港股政策紅利

中國大媽投資習慣改變，從房地產預計漸漸移往股市，特別是隨中國兩會陸續召開，法人表示，十四五計劃政策落地，陸科技股搭搶政策紅利，有望迎新一波多頭表現。此外，港股因為估值被低估，香港科技股潛力也可期。

新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，中國民眾投資習慣改變，過去家庭理財配置重心是房地產，隨中國 3 月兩會召開，十四五政策有望陸續落地，預計科技、內需消費、新能源將是施政重點，民眾理財配置有望移向金融資產，特別是股票相關投資。

牟宗堯進一步說，全球低利資金動能帶動下，科技股仍是投資主流，尤其是中國經濟發展離不開科技，2021 年將是港科技巨頭大放異彩的一年，特別是以互聯網巨頭為代表的中國新經濟公司，主要集中在港股上市，某種程度代表中國朝新經濟轉型的成果，類似標的在 A 股仍稀缺，加上香港互聯網產業出現曙光，新港股有望激發內地民眾境外理財需求，港科技股漲升期來臨。

中信中國高股息經理人葉松炫也表示，今年為中國十四五計劃的首年，根據過往經歷，陸港股市表現都會較佳，尤其是港股部分，由於過去三年港股的表現落後全球，估值相對較低。而港股又可分為新經濟與高股息兩類，新經濟如科技、電商類股等，這些原在海外掛牌的股票紛紛回港二次上市，受到中國內地投資人的歡迎，從今年以來港股通的大幅流入騰訊等個股可以明顯看出趨勢。

葉松炫同時指出，港股中的高股息族群如地產和能源等類股，今年表現同樣亮眼，展望後市，由於今年開始出現通膨議題，而這幾個族群與通膨同向連動，在通膨議題催化下，現在進場的投資人，可望一手掌握資本利得與息收。

牟宗堯表示，更值得注意的是，中國南下資金 (簡稱北水) 已於 2/18 開通，年初以來，北水持續淨流入港股，港股日均成交量也突破去年高峰值，反映市場資金非常充足，成為港股年初以來上漲的主要動力。

牟宗堯表示，中國共同基金業加速發展，2020 年新發行基金規模逾人民幣 3 兆元，單就 2021 年第一季，亦有超過 139 新基金募集發行，募集規模達人民幣 7000 億元，由於新基金最高可配置港股 50% 部位，港股重要個股包括新科技巨頭股，或新經濟明星股，有機會重拾基金經理人關愛。

特別是以互聯網巨頭為代表的中國新經濟公司，主要集中在港股上市，某種程度代表中國朝新經濟轉型的成果，類似標的在 A 股仍稀缺，這也促使中國境內投資機構 (北水)，今年以來陸續加碼香港科技股原因。