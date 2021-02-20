拜登批准 德州進入重大災難狀態

據《彭博社》報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 週六 (20 日) 批准德州進入重大災難狀態，因德州正在經歷史上最強的暴雪天候。

德州的暴風雪天災，已使得 2 成煉油廠生產停擺，市場估計大型煉油廠將持續 2 至 3 週的停工，而除了寒流破壞煉油設備外，德州水電供應恢復緩慢也是一大隱憂，此困境恐導致德州墨西哥灣沿岸煉油廠停擺期間拉長。

另外，車用晶片大廠恩智浦 (NXPI-US)、英飛凌以及記憶體大廠三星奧斯汀的廠房皆停電無法生產，加劇晶片缺貨荒的情況。

三星發言人 Michele Glaze 表示，奧斯汀能源通知三星廠房須斷電停產後已逐步暫停所有產線，並針對生產中的設備和晶圓採取安全防護措施以防損壞，未來一旦恢復供電將恢復生產，不過何時能復工仍為未知數。

三星是全球最大記憶體晶片製造商以及第二大晶圓代工廠，奧斯汀的廠房是其半導體業務中重要的生產基地，此前三星正評估奧斯汀擴廠計畫以加強其於半導體產業的地位。

暴雪天候也對汽車製造廠也造成了嚴重破壞，福特 (F-US)、通用、豐田等車廠紛紛宣布關閉多處廠房。

福斯汽車已於週四、週五關閉墨西哥的部分廠房暫停生產，奧迪與通用汽車 (GM-US) 墨西哥錫勞廠也傳出停工災情，通用表示，德州、田納西州與肯塔基州的 3 個廠房都將縮減輪班班次。

此外，日系車廠豐田和日產也遭受波及，豐田的德州廠周五將停工，密西西比州和阿拉巴馬州廠將於周四調整輪班班次，日產汽車在田納西州和密西西比州的工廠也將暫時停工。