盤前財經大事搶先讀2021年02月22日

今日操盤前瞻

WHO 新冠疫情最新狀況

美國財長葉倫演說

法說會：中光電、玉山金、聯電、穩懋、旺宏、中華電等

處置股票：耀登、天鈺、亞信

英國央行委員：若經濟復甦令人失望 支持實施負利率

儘管英國央行多次否認將實施負利率，但近日包括貨幣政策委員會 (MPC) 委員 Gertjan Vlieghe 在公開發言中，支持在必要時採行負利率，以挽救經濟。閱讀全文...

小摩：多項因素將推升美股 今年還能漲 12%

近期美股多次升至歷史新高水準，引來更多泡沫警惕。摩根大通 (JPMorgan)(小摩) 認為，仍有多項因素將推升美股，未來還將見到股價飛得更高。閱讀全文...

華邦電：漲價效益 Q2 顯現 看好記憶體供給吃緊到下半年

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 19 日召開線上法說，總經理陳沛銘表示，市場需求強勁，產能維持滿載，第二季可望有較明顯的漲價營收貢獻，預期 NOR 及 SLC NAND 供給吃緊情況，將持續至下半年。閱讀全文...

興勤訂單展望佳 全年營收估增 2 成挑戰 70 億元新高

保護元件廠興勤 (2428-TW) 受惠資通訊應用出貨持續暢旺，加上電動車陸續貢獻以及產品組合轉佳，法人估，全年營收可望維持 2 成以上的成長，將突破 70 億元續創新高，獲利也將同步創高，增幅更可望優於營收成長。閱讀全文...

對付新冠變異病毒 台疫苗廠將開發新一代疫苗

新冠病毒持續出現變異病毒株，導致目前已開發上市施打的新冠疫苗中和抗體濃度降低，疫苗保護力備受挑戰，面對變異病毒株台疫苗廠啟動新一輪開發計畫，包括國光生 (2412-TW)、聯亞生技均已開始布局。閱讀全文...

碳纖維供需失衡價格看漲 三家台廠可望受惠

受到日本政府管制東麗碳纖維出口至中國市場，短期供需失衡，下游客戶因預期斷料而增加購買量，後市行情可望持續上漲，而擁有碳纖維相關業務的台塑 (1301-TW)、南寶 (4766-TW) 與上緯投控 (3708-TW) ，可望受惠漲價效益。閱讀全文...

〈觀察〉天氣極端變化成常態 半導體供給面臨新挑戰

全球氣候極端化，台灣去年在豐水期沒有颱風過境，寫下 56 年來首見，德州近日也罕見遭暴風雪襲擊，加上去年中國洪水、澳洲野火等，凸顯現今全球極端天氣的情況越趨嚴重，且機率更頻繁，半導體供給也面臨新挑戰。閱讀全文...