台股漲幅收斂牛市降溫？ 法人看好半導體撐盤

台股牛年開紅盤後多頭續掌兵符，指數直衝「萬六」關卡後高檔震盪，保德信投信認為，短線漲多拉回屬健康輪動，目前台股 PB 值約 2.3 倍，評價尚未過高，加上撐盤主力半導體供需仍舊吃緊，有利台廠表現，盤勢多頭格局不變。

台股今 (22) 日跳空開高，在運輸、生技領軍下早盤上漲逾百點，高點衝上 16579 點，惟盤中賣壓出籠漲幅收斂。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，資金行情有利全球經濟回升，而台灣產業體質健全可望再創高峰，尤其看好報價吃緊的半導體等產業。

葉獻文進一步指出，全球 5G、AI 與高速運算等需求不減反增，是帶動整體半導體產業近一年來供不應求的主要因素，近期日本地震與美國德州暴風雪等天災影響，導致部分位於德州的國際半導體晶圓廠產能停擺，使得半導體產能供給面持續短缺，也給了台灣半導體廠商正向發展空間。

葉獻文指出，台灣半導體產業在全球擁有領先的核心地位，更於全球供應鏈中處於關鍵地位，在產能供不應求的環境下，議價空間有望提升，進而對於企業整體獲利有所助益。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中則認為，疫苗施打狀況樂觀，其中美英兩國施打率分別達 10% 及 20% 以上，且美國每日新增疫苗施打穩定維持在 150 萬劑以上，美國與英國有望在夏季結束前達到群體免疫，屆時全球可望逐步實現市場對於全球總體經濟回到常軌的期待。

展望後市，蕭惠中則持正向態度看待股市，尤其看好基本面強力復甦將是股市最強的動能，但也要留意美國 10 年期公債殖利率變化以及通膨發展。