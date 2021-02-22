搶房貸商機 外銀抵利型房貸主打存款折抵房貸省息

資金回流帶動房市交易熱潮，銀行房貸產品也跟著活躍起來，包括渣打、花旗等銀行分別推出「抵利型房貸」，讓存戶可用存款利息折抵房貸利息，加快房貸還款速度，減輕房貸負擔。

渣打銀行的「靈活房貸 30%」抵利型房貸方案，只要存戶往來資產達新台幣 300 萬元以上，同時成為渣打的「優先理財」會員，除可享有 1.31% 起房貸優惠利率外，還可用存款利息折抵房貸利息，降低實質利率，縮短貸款年限。

渣打銀行表示，抵利型房貸可用存款利息可折抵房貸利息，還能自動提前償還本金，在貸款期間存款也自由動用，隨時存提資金，保持財務規劃的靈活與彈性。

舉例來說，存戶若存款達新台幣 300 萬元，最多可以折抵 30% 的房貸利息，再搭配最低 1.31% 起的優惠年利率，提升省息效果，減輕還款負擔並縮短還款年限。

渣打銀行表示，「靈活房貸 30%」抵利型房貸主要鎖定渣打「優先理財」高資產客群，透過提供優惠貸款利率，協助客戶在完成購屋夢想時，也能同時兼顧財務目標。

渣打銀行表示，「優先理財」貴賓於申貸前總往來資產大於新台幣 300 萬，且房貸總貸款金額達新台幣 500 萬，即可申請「靈活房貸 30%」抵利型房貸。

花旗銀行的「新自由年貸」同樣為抵利型房貸，存戶必須同時開立房貸帳戶與房貸連結約定的活存帳戶，存戶在房貸帳戶中的貸款餘額，將會每日自動與約定的房貸連結帳戶中的存款餘額相扣抵，減輕房貸負擔。

此外，如果是雙薪家庭還可同時設定本人與配偶名下房貸連結約定活存帳戶的總存款金額，將每月收入存進房貸連結帳戶，同樣能節省房貸利息降低房貸利率。