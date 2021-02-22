朋億去年純益年減18% 每股賺12.01元 擬配息8元

水氣化系統廠朋億 (6613-TW) 今 (22) 日公告去年第四季財報，去年全年稅後純益 4.07 億元，年減 18%，每股純益 12.01 元。朋億董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配息 8 元，配息率 66.6%，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.7%。

朋億去年第四季營收 9.08 億元，季增 2.37%，年減 17.52%，毛利率 26.77%，季增 1.31 個百分點，年減 0.13 個百分點，營益率 16.81%，季增 1.84 個百分點，年減 1.19 個百分點；稅後純益 8072 萬元，季減 9.33%，年減 36%，每股純益 2.38 元，為近 6 季低點。

朋億去年營收 38.77 億元，年減 12%，毛利率 24.64%，年增 0.42 個百分點，營益率 15.33%，年增 0.21 個分點；稅後純益 4.07 億元，年減 18%，每股純益 12.01 元。

朋億中國營收占比約 8 成，去年受貿易戰影響，中國大案子完工進度遞延，導致全年營收衰退。展望今年，朋億看好半導體需求熱絡，台灣晶圓代工客戶相繼擴大資本支出，帶動設備、工程需求量提升。

另一方面，朋億今年第一季後也將取得銳澤過半股權，第二季開始認列營收，由於銳澤營收幾乎來自台灣，屆時台灣除自身營運有機成長外，也將開始享有併購紅利，有效降低中國地區營收比重。