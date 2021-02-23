〈貴金屬盤後〉公債殖利率回落 市場擔憂通膨 黃金重返1800美元以上

週一 (22 日) 交易，黃金期貨價格重回 1800 美元關鍵價位上方，係因市場對通膨的擔憂情緒有助於推升金價至一週多來最高收盤價。

Swissquote 高級分析師 Ipek Oykardeskaya 表示，「由於擔憂通膨的情緒日益高漲，超越了飆升的公債殖利率，因此持有黃金的機會成本也有所增加。」

「越來越多人認為，很快就會需要黃金來作為最終對抗通膨的避險工具，現在付高一點的價格來擁有一個可靠的保險是值得的。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 31 美元或 1.7%，收每盎司 1808.40 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最活絡契約自 2 月 12 日以來最高收盤價，也是 1 月初以來最大單日上漲金額和漲幅。上週五黃金收低 2.5%，為 1 月 8 日止的當週以降最大單週跌幅。

StoneX 的 EMEA 和亞洲地區市場分析主管 Rhona O'Connell 表示，美元走疲和債券殖利率下滑讓黃金價格重登 1800 美元以上，「因為市場再次評估通膨， 儘管高失業率削弱了以消費者為主導的通膨推力潛力。」

10 年期公債殖利率週一降回 1.35% ，自先前觸及的一年高點近 1.40% 回落。相較過去幾週上升的公債殖利率已對股市造成壓力，市場預期借款成本更高而使 S&P 500 指數承壓。

整體而言，公債殖利率主要受市場預期提振，即市場預期 Fed 除了超寬鬆貨幣政策，還有積極的財政支出措施將出台，這將至少引發近期的通膨壓力。

然而，寬鬆貨幣政策加上大量資金尋找歸屬，「這依然是黃金背後的關鍵助力。」O’Connell 說。

「在考量真實負利率下，通膨論點更合宜。新聞媒體間有報導一些緊縮的談論，也有一兩位 FOMC 成員支持很快就要緊縮，這引起大眾關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二和週三的證詞上，但他最有可能會持續支持更低且更久的利率 」。

「Fed 官員最新評論是利率會至少維持現狀到 2023 年，且購債計劃將持續至經濟出現更實質的進展。」 O’Connell 說。

其他金屬商品交易

3 月白銀期貨價格僅上漲 83 美分或近 3.1%，收每盎司 28.085 美元，為 2 月 1 日以來最高收盤價。

4 月交割的白金期貨價格下跌 0.8%，收每盎司 1282.30 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上升 1%，收每磅 2392.10 美元。

3 月交割的銅期貨價格上漲 1.6%，收每磅 4.141ee 美元。

銅期貨價格上週收漲近 7.6%，Sevens Report Research 週一報告指出，這係因交易者邁向週末持續加速押注全球經濟將復甦，將會有強勁的銅礦需求。