〈能源盤後〉油管凍結 設施待檢 產量恐復甦緩慢 原油登一年多高點

週一 (22 日) 交易，原油期貨價格收在一年多高點，係因交易者預期先前導致生產中斷和煉油廠關閉的冬季風暴過後，產量復甦速度緩慢。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「交易者擔憂本週德州的復甦速度。」

「目前不清楚上週總共損失了多少石油和天然氣產量。」一些報告估計美國原油產量減損多達 40%。

「起初來看，關閉的生產工作可能只要幾天就會恢復，但由於油管可能凍結，以及在重啟生產前必須檢查石油基礎設施，所以停產的時間可能會比預期還要來得久一些。」Steeves 說。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.25 美元或 3.8%，收每桶 61.49 美元。該契約於今日收盤屆期。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.44 美元或 4.1%，收每桶 61.70 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 2.33 美元或近 3.7%，收每桶 65.24 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 2.22 美元或近 3.6%，收每桶 64.36 美元。

根據道瓊市場數據，最前月契約的 WTI 和 Brent 原油期貨均收在去年 1 月以來最高收盤價。

高盛大宗商品團隊週日發布的報告也提振了價格。該報告預期 Brent 原油價格第三季前會達到每桶 75 美元，較先前估計價位提高 10 美元，原因是預期的庫存量下降，以及重啟上游活動的邊際成本上升。

原油期貨價格上週三飆升至一年多來高點，原因是冬季風暴襲擊了原油產量， 同時也讓德州大量煉油廠停產。石油在上週結束前回吐了這些漲幅，係因市場預期產量將很快恢復。

「石油價格可能會波動，因為各種供需變化跡象對市場情緒帶來壓力，但近期間，本週可能因為德州供應中斷而有更多上行空間。」Steeves 說。

然而，倘若本週生產快速返回，可能扭轉週一的漲勢。另外，OPEC+ 於 3 月 4 日的會議上若決議自 4 月起增產也可能扭轉油價漲勢。

「雖然沙烏地阿拉伯已經表明會縮減部分減產計畫，但市場還是在觀望 OPEC + 會做出什麼決議。」Steeves 說。

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