〈焦點股〉傳產接棒撐台股 台塑四寶躍多頭指標

日本東北地震、美國德州暴雪，影響全球石化產能，並推升油價走高，加上中國下游廠過年提前開工，導致乙烯、丙烯、PVC (聚氯乙烯) 等產品供給更加吃緊，市場預估台塑集團相關產品報價可望維持高檔，帶動四寶今 (23) 日股價勁揚，盤中約上漲 2-4%，為盤面多頭指標。

台股今天陷入高檔震盪，電子權值股領跌，金融、傳產族群接棒撐盤，指數一度翻紅，其中，台塑、南亞、台化獲得亞系外資調升目標價至 120 元、95 元、108 元，帶動買氣熱絡，上漲 2-3%，台塑化盤中勁揚逾 4%，站回百元關卡。

在台塑集團的帶動下，上市塑膠類股指數盤中大漲 3%，其中，華夏噴出漲停，達 29.85 元，聯成、國喬勁揚 4-5%，台聚、亞聚、達新、中石化也有 2-3% 的漲幅。

德州暴風雪導致停電，台塑美國主要廠房也位於德州，管線遭到冰封，16 日起被迫暫時停工，不過，台塑今天表示，管輸乙烷、乙烯、丙烯將於美國時間 2 月 24 日入廠，陸續復工。台塑美國德州廠為台塑持股 22.66% 轉投資公司，採權益法認列，僅 HDPE 3 廠併入營收，去年營收占比約 4%。

暴風雪影響逐漸減低，亞系外資認為，隨著美國各廠陸續開始復工，2 月底受影響的產量仍有彈性的補貨需求，預估石化產品報價仍將維持高檔，對台塑集團可望有正面效益。