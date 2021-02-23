裕隆集團開工 嚴陳莉蓮：汽車業朝四大趨勢發展 將加速轉型升級

裕隆集團今 (23) 日上午 11 點在新店總部舉行新春開工祭拜儀式，由執行長嚴陳莉蓮帶領一級主管與各公司同仁一起祈福，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團要加緊轉型升級的步伐，迎向汽車產業電動化、智能化、連網化和共享化等趨勢。

裕隆說明，考量疫情，今年集團取消各事業體聯合團拜活動，改由線上開工團拜，嚴陳莉蓮透過線上直播向集團事業體同仁發表開工祝福談話，並按往例致贈開工紅包，祝福新的一年集團事業蒸蒸日上。

嚴陳莉蓮指出，受到疫情和國際情勢影響，去年是充滿挑戰的一年，尤其疫情對傳統消費市場造成深遠影響，科技躍升、消費型態改變，企業治理模式也正在轉變，集團要有新思維和新視野，才能做好應對的準備。

嚴陳莉蓮認為，汽車產業將朝電動化、智能化、連網化和共享化等趨勢發展，必須加緊轉型升級的步伐。

對於去年，嚴陳莉蓮表示，集團各事業仍繳出了不錯的成績單，獲利表現值得稱許，利用開工機會對集團員工表達感謝，由於集團事業已橫跨汽車、金融出行服務、紡織和營建等，與消費者日常生活息息相關，勉勵同仁在新的一年要關注消費者全方位需求，注意服務細節，加大力度善用跨界聯盟資源，開發新科技的應用，為顧客提供更好的產品和服務。

嚴陳莉蓮喊話，在務實轉型的基礎上，期許員工今年持續前進，在邁入轉型升級的新階段，精進管理、追求卓越。