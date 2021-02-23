鴻海越南年後大徵才 擬招募千名員工

根據越南媒體報導，鴻海 (2317-TW) 農曆年後展開系列在越南大舉徵才，北江、北寧廠區招募千名員工，此外，鴻海子富智康也也在中國擴大招募作業，強化智慧手機及汽車電子佈局。

報導指出，鴻海在越南北江、北寧除了招募產線作業員外，也開出供應商質量工程師 (SQE)、人工智慧 (AI) 工程師等職缺，鴻海至今已在當地投資 15 億美元，並計劃今年再增加投資達 7 億美元，預計招聘萬名當地員工。

越南政府 1 月批准鴻海在當地新設公司 Fukang Technology 投資 2.7 億美元設廠，新廠主要座落於越南北江省，每年將製造 800 萬台裝置，據了解，主要是因應大客戶蘋果要求，將 Mac 及 iPad 業務轉移部分產能至越南生產，並預計將在今年內投產。

而鴻海目前在越南的製造據點以北越為主，產品橫跨電視、家庭、網通及子公司富智康的非蘋手機組裝。

另外，鴻海子公司富智康，也在中國深圳及河北廊坊廠區展開招募工程師和基層員工作業，擬擴大中國北方手機製造基地，同時強化布局汽車電子領域，此外，富士康河南蘭考廠區已投產 5G 手機精密機構件產能，預計第三季用工規模可達到 2.4 萬人。