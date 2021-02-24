港府突然宣布上調股票印花稅30% 恆生崩跌逾千點

周三 (24 日) 香港財政司司長陳茂波於財政預算案中公布，將提高股票印花稅，買賣雙方上調 30%，由買賣雙方各支付 0.1% 的印花稅，提高至 0.13%。港股聞訊崩跌，午盤後恆生指數重挫逾 1000 點，恆生科技指數大跌約 6%，南向資金亦瘋狂賣出近 150 億港元。

資料來源: 鉅亨網

針對上調股票印花稅港交所首當其衝，其發言人回應稱，對港府提高股票交易印花稅的決定感到失望，但明白該稅項是政府收入的重要來源。

周三香港財政司司長陳茂波表示，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由目前買賣雙方依交易金額支付 0.1%，提高至 0.13%。

2020 財政年度，香港的印花稅佔政府收入大約一成，其中又有約一半來自股票交易印花稅。去年，證券市場的平均每日成交額達 1290 億港元，年增率逾 48%。

在全球主要股市中，並非所有政府都徵收股票印花稅，香港增加股票印花稅後，稅率將較中國 A 股擴大差距，在全球僅次於英國。

目前香港股票印花稅為帳上每年帶來 500 億港元稅收，港府消息人士透露，股票印花稅將由今年 8 月 1 日起上調，預計為下一個財政年度額外增加 80 億港元收入。

香港基金經理表示，從業以來都不曾碰到過印花稅調整。這次突發事件，估計對港股會有衝擊，但難以預料會有衝擊會多大。

